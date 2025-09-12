viernes, 12 de septiembre de 2025

DE REGINA... AL NACIONAL DE MALAMBO (Laborde - Córdoba.).


 DE REGINA... AL NACIONAL DE MALAMBO (Laborde - Cba.).

El viernes y sábado en el CCC, Centro Cultural Cipolletti se llevó adelante el Pre Selectivo para el festival nacional del malambo en Laborde Córdoba y, tenemos ganadores reginenses.
Duo Vocal Sol Quezada (Solcito del Valle) - Pablo (lito) Riquelme.
Conjunto de danza tradicional Alma Sureña de los profes Flavia Rodríguez y Ariel Rocha.
Quienes representaran a Río Negro.
Fuente: Analía Ortega
Radio Slogan 94.7
Somos parte de tú vida.
Publicado por en
Etiquetas: , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)