Comenzaron las obras de refacción en la Escuela 52 de Regina de cara a su centenario.

En la Escuela Primaria N° 52 de Regina comenzaron hoy las obras de refacción en el edificio escolar, en el marco de los preparativos para la celebración de su centenario en el mes de octubre.
En una primera etapa, los trabajos se concentran en la pintura general del establecimiento, la refacción de los baños y la puesta en condiciones de la sala de informática.
La ejecución de los trabajos fue comprometida semanas atrás por el gobernador Alberto Weretilneck, quien firmó un convenio con las autoridades escolares y el intendente de Villa Regina, Luis Albrieu, para avanzar con la ejecución de las obras.
El financiamiento es aportado por la provincia, mientras que el municipio los lleva adelante mediante el mecanismo de obra delegada.
La Escuela Primaria N° 52 fue la primera institución educativa de nivel primario de Villa Regina, lo que otorga un valor histórico especial a su centenario.
El acto conmemorativo está previsto para octubre y se espera una amplia participación de estudiantes, familias, docentes y exalumnos, que serán parte de un homenaje a la trayectoria y al rol central que tuvo la escuela en la vida educativa y social de la ciudad.
