EL REGINENSE FACUNDO ALDRIGHETTI CORRE HOY EN TOP RACE y TC2000.

El piloto Reginense Facundo Aldrighetti y tendrá la participación de Leandro Juncos que competirá con el Pro Racing.
FACUNDO ALDRIGHETTI CORRE HOY EN TOP RACE y TC2000.
- 12:45 a 13:45 (60 min.) – TC2000: Final 200 km (segunda parte, 42 vueltas o 60 minutos)
- La fecha se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por El Trece y TyC Sports2. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
