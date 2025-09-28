domingo, 28 de septiembre de 2025

EL REGINENSE FACUNDO ALDRIGHETTI CORRE HOY EN TOP RACE y TC2000.

 


Hoy el TC2000 habrá rugir de motorescon los 200 Kilómetros en Autódromo de Capital Federal.
El piloto Reginense Facundo Aldrighetti y tendrá la participación de Leandro Juncos que competirá con el Pro Racing.

- 10:30 a 11:00 (30 min.) – TRV6 // TR Series: Carrera final (30 minutos)
- 12:45 a 13:45 (60 min.) – TC2000: Final 200 km (segunda parte, 42 vueltas o 60 minutos)
- La fecha se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por El Trece y TyC Sports2. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

