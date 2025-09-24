- Boleta Única Papel (BUP) oficializadas. Elecciones Octubre 2025. Río Negro.

TIPOS DE VOTOS.
- Son votos afirmativos (o positivos) aquellos emitidos
mediante Boleta Única oficializada y en los que el/la elector/a marca una
opción electoral para una o más categorías.
- Son votos recurridos aquellos cuya validez o nulidad fuere
cuestionada por el/la fiscal presente en la mesa. En este caso, el/la fiscal
deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas que se asentarán
sumariamente en volante especial que proveerá la Junta.
- Son votos nulos:
Emitidos mediante Boleta Única no oficializada.
Emitidos mediante Boleta Única oficializada:
Con dos o más marcas para distintas agrupaciones políticas
para la misma categoría (la nulidad sólo afecta a la categoría en la que se
hubiese producido la repetición de opciones).
En la que se hubiese roto algunas de las partes (solo si
esto impide determinar cuál ha sido la opción electoral escogida, limitándose
la nulidad a la categoría en la que no fuera posible identificar el voto por la
rotura de la Boleta Única),
Con inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo
distintas de la marca de la opción electoral (solo si esto impide determinar
cuál ha sido la opción electoral escogida).
Cuando junta con la Boleta Única plegada se hayan incluido
objetos extraños a ella.
- Son votos de identidad impugnada aquellos emitidos por
un/a elector/a cuya identidad ha sido cuestionada por las autoridades de mesa o
los/as fiscales.
- Son votos en blanco aquellos en los que el/la elector/a no
marca ninguna preferencia electoral en una o más categorías.
