7 de Septiembre: paella en Club Atlético Integración Deportiva.

Club Atlético Integración Deportiva.
SE VIENE LA MEJOR Y MÁS RICA PAELLA DE TODAS !!!
Éste 7 de Septiembre te vamos a sorprender... Se viene la primavera y para recibirla nos adelantamos con todo el sabor del "bicherio" del Grupo de Paelleros Las Barajas de Ingeniero Huergo (¡¡¡Últimos ganadores de la Fiesta Provincial de la Paella Española, Las Peñas y la Amistad !!!).
Valor de la Porción $ 18.000.
Aceptamos Mercado Pago.
Reservas al 2984 920528
A partir de las 12:30 en el Gigante de la Juan 23
Invita: Club Atlético Integración Deportiva.
