Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos UNCO de Villa Regina. ¡Rumbo a los 50 años!

 


En 2025, la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos celebra medio siglo de historia y queremos compartir con ustedes los hitos que nos trajeron hasta aquí.

Todo comenzó en 1971, cuando la comunidad de Villa Regina, con la fuerza de sus instituciones y vecinos, impulsó la creación de un espacio universitario dedicado a las ciencias de la alimentación.

 Ese sueño se concretó el 1 de abril de 1975, con la creación del Centro Universitario Regional Villa Regina, dependiente de la Universidad Nacional del Comahue. Ese mismo año iniciaron las clases de la primera carrera: Técnico en Alimentación, en las aulas del antiguo Colegio Nacional.

Desde entonces, hemos crecido, superado desafíos y consolidado nuestra identidad académica. Hoy, como Facultad, seguimos formando profesionales, impulsando la investigación y acompañando el desarrollo de la industria alimentaria de la región.

