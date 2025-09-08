Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos UNCO de
Villa Regina.
¡Rumbo a los 50 años!
En 2025, la Facultad de Ciencias y Tecnología de los
Alimentos celebra medio siglo de historia y queremos compartir con ustedes los
hitos que nos trajeron hasta aquí.
Todo comenzó en 1971, cuando la comunidad de Villa Regina,
con la fuerza de sus instituciones y vecinos, impulsó la creación de un espacio
universitario dedicado a las ciencias de la alimentación.
Ese sueño se concretó
el 1 de abril de 1975, con la creación del Centro Universitario Regional Villa
Regina, dependiente de la Universidad Nacional del Comahue. Ese mismo año
iniciaron las clases de la primera carrera: Técnico en Alimentación, en las
aulas del antiguo Colegio Nacional.
Desde entonces, hemos crecido, superado desafíos y consolidado nuestra identidad académica. Hoy, como Facultad, seguimos formando profesionales, impulsando la investigación y acompañando el desarrollo de la industria alimentaria de la región.
