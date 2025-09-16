Gran actuación de los Pelotaris del Club Atlético Regina en Gral. Roca. Torneo Patagónico en el trinquete del Club del Progreso.

Pelotaris del Club Atlético Regina en Gral. Roca.
Torneo Patagónico en el trinquete del Club del Progreso.
El pasado fin de semana se disputó el Torneo Patagónico en el trinquete del Club del Progreso - Gral. Roca.
En la 4ta Categoría participaron las parejas :
Picotti-Tamburrino con resultados negativos en las zonas de grupos, quedando fuera en el último encuentro con los pelotaris Pessoa-Pastor, también representantes del Albo.
En la tercera categoría participaron los siguientes pelotaris:
Linares-Acuña, dejaron una muy buena imagen perdiendo el partido de la Semifinal contra los campeones de la categoría Casale-Lecott.
En 2da categoría, la pareja Núñez-Pestoni-Salazar consiguieron el 2do puesto tras perder la final en contra de Lucero-Lucero provenientes de Cipoletti, quienes se coronaron Campeones.
