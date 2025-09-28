Fogón Estudiantil 2025. LOS GANADORES DE LOS CONCURSOS.

El Fogón Estudiantil 2025 celebró 40 años de historia en el Anfiteatro Cono Randazzo.
Cada año el fogón crecía y el patio del colegio industrial quedaba chico.
Por 1977, los chicos de quinto año de técnico mecánico prendieron una brasa que jamás se apagaría. Raúl Cerutti fue uno de los impulsores originales del Fogón.
Este sábado 27 de octubre se vivió una nueva jornada.
LOS GANADORES DE LOS CONCURSOS.
El colegio técnico CET 18 se quedó con el premio principal de $1.000.000 que coronaba a la mejor mascota y bandera de la noche. En segundo lugar quedaron los chicos del Mercantil del Instituto Nuestra Señora del Rosario y además se destacó la buena onda, entusiasmo y actitud de "La coneja", mascota de uno de los cursos que entretuvo al público durante toda la noche.
