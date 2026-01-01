Primer día de este 2026...

A través de la Resolución 164/25 se establecen como días no laborables con fines turísticos, las siguientes fechas para el año 2026:
Lunes 23 de marzo,
Viernes 10 de julio y
Lunes 7 de diciembre.
Ya son oficiales todos los días no laborables.
16 y 17/02 - Carnaval
23/03 (no laborable) y 24/03 - Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Finde xxl.
02 y 03/04 - jueves y viernes santo
Dato: El 02/04 coincide con el día de Malvinas por lo que es para todos prácticamente.
Podes hacerte 9 días de vacaciones del 28/03 al 05/04.
01/05 - Día del trabajador. Es un viernes por lo que puede hacerse finde largo del 01 al 03/05
25/05 - Revolución de Mayo. Es un lunes
17/06 - Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes. Es un miércoles. Debería pasarse al lunes 15/06
20/06 - Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. Es un sábado. Inamovible.
09/07 y 10/07 (no laborable)- día de La Independencia. Finde xxl.
17/08 - Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín. Es un lunes.
12/10 - Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Es un lunes
20/11 - Día de la Soberanía Nacional
Es un viernes.
07/12(no laborable) y 08/12 - Día de la Inmaculada Concepción de María. Finde xxl
25/12 - Navidad - Es un viernes.
