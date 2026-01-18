PINTA/MOZZICAFFREDO REYES DE ORO... La Escuela de Canotaje La Isla con tres embarcaciones hizo historia.

PINTA/MOZZICAFFREDO
REYES DE ORO...
El regreso de Néstor “Piri” Pinta y Martín Mozzicafreddo, la dupla más exitosa en la historia de la regata más importante del Continente Americano. Los 14 títulos conseguidos por esta sensacional dupla de palistas, hablan de dos indiscutidos fenómenos del maratón, sin dudas ellos son verdaderas leyendas del canotaje mundial.
Con el regreso del "Batalla" un emblemático bote de la Regata Internacional Del Rio Negro nace una nueva historia, ahora de la mano de un bote centenario que se quedó con todas las etapas (9) de la edición dorada, con un tiempo de 22:39''22".3 logrando una ventaja indescontable de 41'22"9
donde el deporte, la superación y la inquebrantable amistad de los REYES, se vieron reflejadas a lo largo de la ruta náutica.
Al final el publicó que le pone un verdadero marco de color y emotividad al evento, se acercó a ambas costas del Paseo de los Palitas, que volvió a vestirse de fiesta convirtiéndose aún sin quererlo ni pensarlo en una verdadera Guardia de Honor que cada año espera a los protagonistas, pero en éste caso se nos antoja una clara señal que marca que fueron, son y serán los Reyes del Río para toda la vida.
Contacto Deportivo
Pasión por lo que hacemos
Radio Slogan 94.7
Somos parte de tú vida.
::: ::: :::
ESCUELA DE CANOTAJE LA ISLA,
Debutaron en La Regata que todo palista que se precie de tal, UN DÍA SUEÑA CORRER.
"La idea primaria de Gabriela Temperini, Gilda Olate, Laura Durán y Jorge Sardot era participar junto a Roxana Gutiérrez (Plottier) y Claudio Door Andrada (General Roca), de la edición dorada de la prueba de Canotaje Maraton más importante del Continente Americano.
Pero una vez que sus botes besaron las aguas del Limay en la provincia del Neuquén, descubrieron que debían competir y allá fueron a entregar todo, sin guardarse nada, a demostrar que verdaderamente ese viejo adagio, que no por viejo y remanido, es menos cierto... y dice que: ¡¡¡QUERER ES PODER, ellos ¡¡¡QUISIERON... Y PUDIERON !!!"
La Escuela de Canotaje La Isla con tres embarcaciones (1-Travesía Doble Damas "B" y 2-Travesia Doble Mixto "C") hizo historia en la Quincuagesima edición de la Regata Internacional del Río Negro, sobre todo teniendo en cuenta que además, no solo tres Damas y un Caballero representaron a Villa Regina y a su Escuela de Canotaje, si no que en el caso de la debutante Gilda Olate es la PRIMER REGINENSE en lograr un Podio en la General de su categoría siendo el segundo mejor bote entre los Travesía Doble Damas "B" junto a su compañera Roxi Gutiérrez (Plottier).
Lo de Gabriela Temperini y su timonel Claudio Door Andrada y Laura Durán con Jorge Sardot es también dable de destacar ya que también hablamos de Palistas debutantes en la Regata más larga del mundo.
Sin dudas "Los Isleños" y sus ocasionales compañeros de embarcación, dejaron una imborrable estela en las aguas del Limay y el Río Negro, que será la ruta que guíe a los futuros Palistas de la Escuela de Canotaje La Isla.
"Una mención especial para Octavio Soto quien navegó junto al cervantino David Crespo llegaron quintos en su categoría Doble Travesía Caballeros (C) representando al Grupo de Canotaje de Cervantes".
LA ISLA ESTÁ DE FIESTA.
La alegría es compartida por familiares, amigos y vecinos de Regina y la región, pero el mérito es todo, todo de ustedes...
¡¡¡FELICIDADES Y FELICITACIONES !!!
Contacto Deportivo
Pasión por lo que hacemos
Textos e imágenes: Santy García / Radio Slogan 94.7.
No hay comentarios:
Publicar un comentario