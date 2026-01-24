El cine CÍRCULO ITALIANO cerró sus puertas momentáneamente para llevar adelante refacciones financiado íntegramente con fondos propios.

Cine cerrado por obras: Círculo Italiano mejora la sala y la pileta.
Círculo Italiano, una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad, celebró el pasado 5 de diciembre sus 99 años de vida. Un espacio clave en el desarrollo deportivo y cultural de la comunidad, casi a la par de la historia misma de Regina, que cuenta con 101 años.
En este marco, la institución avanza con una serie de obras de mejora y mantenimiento tanto en su sede deportiva como en el cine teatro, todas realizadas con fondos propios del club. En diálogo con LCR, la presidente de Círculo, Analy Potes Mungai, destacó que los trabajos se planificaron para no interrumpir las actividades habituales. “En la sede deportiva no paramos las actividades. En esta época no se utiliza la climatización de la pileta y aprovechamos para hacer el recambio total de la caldera y del intercambiador de calor, junto con todas las cañerías”, explicó.
La obra en el natatorio climatizado incluyó el cambio completo de la caldera, la instalación de un nuevo intercambiador, cañerías nuevas con sistema de termofusión, equipos de acero inoxidable y la actualización integral del sistema de climatización, adecuando además la infraestructura a los nuevos equipos. Desde la institución remarcaron que la renovación era necesaria tras más de 25 años de funcionamiento del sistema anterior y fue posible gracias a una planificación sostenida y al esfuerzo económico del club.
En paralelo, también se llevan adelante trabajos en el cine teatro, donde las obras comenzaron el jueves pasado. Según detalló Analy, las butacas fueron retiradas para intervenir el piso de parquet, que presentaba sectores deteriorados. “Se está rearmando esa parte, luego se va a pulir y laquear todo el piso”, señaló. Además, se avanza en la construcción de una nueva caja negra, con telones cuya tela fue adquirida el año pasado y que actualmente se encuentran en proceso de confección, con vistas a ser inaugurados próximamente.
A estas tareas se suman las refacciones generales que la institución realiza de manera anual, con el objetivo de mantener y mejorar sus instalaciones.
