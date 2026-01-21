Cuarta Bajada Rosa REMA POR LA VIDA de Valkirias Rosas.

Cuarta Bajada Rosa de Valkirias Rosas.
Esta bajada unirá las localidades del Alto Valle Este partiendo de Ing. Huergo y llegando al Isla 58 Club Náutico de Villa Regina.
Se realizará eL 22 de febrero bajo el lema "Rema por la vida".
Valkirias Rosas sigue trabajando para esta gran bajada Rosa.
Valkirias Rosas, conformada por mujeres que atraviesan o han superado el cáncer de mama.
Estas bajadas de canoas nace por marzo del año 2020 a cargo de la Lic. en Bioimágenes, Liliana Pagliaricci y el Director de Deportes, en ese momento, Ariel Oliveros, representante de la Municipalidad de Villa Regina. Ambos organizan “Regina rema por la vida”, que fue el primer evento de canotaje realizado en la ciudad.
