viernes, 23 de enero de 2026

Aniversario de Valle Azul.

 


La Comisión de Fomento invita a los vecinos de nuestra localidad y de zonas aledañas a participar del acto protocolar que se realizará el sábado 31 de enero, fecha en la que conmemoramos un nuevo aniversario de nuestra querida localidad.
Finalizado el acto, se llevará a cabo el desfile.
Asimismo, los esperamos el sábado 7 de febrero para compartir juntos los festejos que se realizarán en el predio Las Acacias, con espectáculos pensadas para disfrutar en familia.
Publicado por en
Etiquetas: , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)