Aniversario de Valle Azul.

La Comisión de Fomento invita a los vecinos de nuestra localidad y de zonas aledañas a participar del acto protocolar que se realizará el sábado 31 de enero, fecha en la que conmemoramos un nuevo aniversario de nuestra querida localidad.
Finalizado el acto, se llevará a cabo el desfile.
Asimismo, los esperamos el sábado 7 de febrero para compartir juntos los festejos que se realizarán en el predio Las Acacias, con espectáculos pensadas para disfrutar en familia.
