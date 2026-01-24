Campeonato Nocturno 2026 del MOTO CLUB REGINENSE.
𝗦𝗨𝗦𝗣𝗘𝗡𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝟭° 𝗙𝗘𝗖𝗛𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔𝗧𝗢 𝗡𝗢𝗖𝗧𝗨𝗥𝗡𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗣𝗢𝗥 𝗥𝗔𝗭𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗖𝗟𝗜𝗠𝗔𝗧𝗜𝗖𝗔.
La Comisión Directiva del Moto Club Reginense informa oficialmente la suspensión de las actividades programadas para la jornada de hoy, correspondientes a la fecha inaugural del Campeonato Nocturno 2026.
La decisión fue tomada debido a las contingencias climáticas imperantes mientras se desarrollaba el evento en el Kartódromo del Moto Club Reginense. Tras haber completado con éxito la instancia de clasificaciones, el inicio de una tormenta de lluvia y granizo —corta pero de gran intensidad— comprometió las condiciones de seguridad y el estado de la pista, obligando a interrumpir la competencia.
Respecto a la continuidad de las actividades, se informa lo siguiente:
• Definición de fechas: La Comisión Directiva se reunirá el próximo lunes para analizar el calendario y resolver cómo continuará el desarrollo de esta fecha y el resto del torneo.
• Entradas y Espectadores: Se comunica a los aficionados que las entradas adquiridas conservarán su plena vigencia para la próxima presentación programada.
• Pilotos: Del mismo modo, las inscripciones realizadas por los pilotos serán válidas para la reanudación de la actividad.
Agradecemos la comprensión de los pilotos, equipos, colaboradores y al público que se acercó a disfrutar de esta primera cita, priorizando siempre la integridad de los participantes y el espectáculo deportivo.
Comisión Directiva del Moto Club Reginense.
No hay comentarios:
Publicar un comentario