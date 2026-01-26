ALERTA POR OLA DE CALOR EXTREMO: CON MÁXIMAS DE 41°, EDERSA PIDE EXTREMAR EL USO RESPONSABLE DE LA ENERGÍA.
Los pronósticos meteorológicos confirman que esta semana la región enfrentará una de las olas de calor más intensas de la temporada. El jueves 29/1 será el día de mayor temperatura para el Alto Valle, donde se espera que el termómetro alcance los 41°C, mientras que en el Valle Medio, la Zona Atlántica y la Línea Sur, las temperaturas máximas oscilaran entre los 36° y 39°C. Ante este escenario, la distribuidora EdERSA reforzó su campaña de concientización para evitar sobrecargas en el sistema y cuidar el bolsillo de los usuarios.
“Estamos frente a jornadas donde el sistema eléctrico se pone a prueba de manera integral. El uso intensivo de los equipos de refrigeración genera picos de demanda que pueden estresar las redes, por lo que la colaboración de cada vecino es fundamental”, explicaron desde el área de Comunicación de la distribuidora.
Desde la empresa recordaron que, aunque se han realizado inversiones millonarias en obras de media y baja tensión para garantizar el abastecimiento, el comportamiento individual impacta directamente en el servicio colectivo. “El desafío no es solo técnico, sino también económico para las familias. Un uso ineficiente del aire acondicionado en estos días de calor extremo puede disparar el monto de la factura de manera considerable”, señalaron.
La clave de los 24 grados Uno de los puntos más importantes es en la regulación de los equipos de aire acondicionado. “Es fundamental entender que cada grado que bajamos el termostato por debajo de los 24° o 25°, el consumo del aparato se incrementa entre un 8% y un 10%. En una jornada de 41 grados, programar el aire en 18° no enfriará la casa más rápido, pero sí generará un consumo eléctrico innecesario y un riesgo para la salud por el choque térmico al salir al exterior”, agregaron.
