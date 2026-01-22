Anuncio oficial de la 46° Fiesta Provincial de la Vendimia.
En marzo, Villa Regina se prepara para vivir una nueva edición de uno de sus eventos más representativos.
La 46° Fiesta Provincial de la Vendimia se realizará los días 6, 7 y 8 de marzo, con tres jornadas pensadas para celebrar la identidad productiva y cultural de la ciudad.
El viernes 6 se llevará adelante la apertura con una noche gratuita, que contará con la participación de artistas locales y regionales. En los próximos días se dará a conocer la grilla oficial.
El sábado 7, también con entrada libre, el público podrá disfrutar del show de Campedrinos, en una noche pensada para toda la familia.
El domingo 8 será el gran cierre con la presentación de Ke Personajes, uno de los artistas más convocantes del momento. Para esta jornada será necesario adquirir una entrada, y quienes lo hagan participarán del sorteo de un Fiat Cronos 0 km.
La Fiesta Provincial de la Vendimia se desarrollará con el escenario ubicado en el estacionamiento del Anfiteatro Cono Randazzo, mientras que el paseo de artesanos, emprendedores y el patio gastronómico se dispondrán sobre calle Los Nogales. Además, se instalarán pantallas gigantes en sectores externos al escenario y en el exterior del Galpón de las Artes, donde también funcionará un espacio destinado a empresas.
Las entradas para la noche del domingo ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse ingresando a vendimia.miregina.com.ar o de manera presencial en el cajero exclusivo de Vendimia, ubicado en el edificio municipal de Av. Rivadavia 220.
La venta se realiza por sistema de lotes: el primer lote tiene un valor de $40.000, el segundo de $50.000 y el tercero de $60.000, todos de carácter general y hasta agotar stock. El pago podrá realizarse hasta en 3 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Macro y Banco Patagonia, además de otras entidades bancarias.
Como parte de las propuestas tradicionales, se llevarán a cabo el Concurso del Peso del Racimo y el Concurso del Vino, ambos en el Museo de la Sidra y el Vino, con un premio de $1.000.000 de pesos para cada competencia.
