LA REGATA LLEGÓ A VILLA REGINA.Damián Pinta y Facundo Lucero festejan el triunfo. Se corrió bajo un intenso calor, tuvo un total de 62 kilómetros.

|Pinta y Lucero hicieron una gran etapa
y llegaron primeros a
la boya en la Isla 58 de Villa Regina.
Como sucedió en el segundo parcial, la tercera etapa de la edición dorada se definió por escaso margen. Los ganadores quedaron a 8 décimas de Franco y Dardo Balboa, líderes de la general.
El parcial, que resultó uno de los más exigentes de la travesía y se corrió bajo un intenso calor, tuvo un total de 62 kilómetros.
Pinta-Lucero se impusieron en un cierre apretado y por un escaso margen sobre sus escoltas, los hermanos Franco y Dardo Balboa, mientras que muy cerca arribaron en el tercer escalón Julián Salinas y Agustín Ratto.
Los cuartos en llegar a la boya fueron Fernando Napoli y Joaquín Sánchez Blazica. Con estos resultados, la clasificación general continúa en manos de los hermanos Balboa, con ventaja de 6 décimas sobre los segundos Salinas-Ratto y ocho décimas con respecto a Pinta-Lucero, en el tercer lugar.
Hasta el momento a lo largo de los tres parciales corridos, la Regata dorada muestra paridad y no repitió ganadores en las distintas etapas. En la primera fueron vencedores Franco y Dardo Balboa, mientras que ayer lo hicieron Julián Salinas y Agustín Ratto. Hoy fue el turno para Damián Pinta y Facundo Lucero.
La competencia tendrá este domingo día de descanso y se reanudará el lunes, con la cuarta etapa que unirá Chelforó y Chimpay, con aproximadamente 51 kilómetros de recorrido.
La clasificación de la tercera etapa.
