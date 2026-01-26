El granizo hizo daño en áreas productivas de Villa Regina, Chichinales, Godoy y Valle Azul. En Regina sectores más perjudicados se encuentran entre la Escuela Nº85 y la Isla 58.

En Regina sectores más perjudicados se encuentran entre la Escuela Nº85 y la Isla 58.
Granizo en chacras de Regina: hubo daños de hasta el 90%.
Cerca de 20 productores ya realizaron la entrega de las declaraciones juradas por los daños ocasionados con la tormenta de granizo que se cayó en la noche del sábado en chacras de Ingeniero Huergo, General Enrique Godoy y Villa Regina.
En las dos últimas localidades fue donde el fenómeno generó el mayor castigo a la producción frutícola, aunque hasta hoy no estaba dimensionada la superficie que abarcó la tormenta.
Sí se conocieron datos preliminares respecto al porcentaje de daños que provocó el fenómeno. En algunos casos, el nivel de afectación llegó al 90%, indicaron desde la Cámara de Productores Agrícolas de Villa Regina, Godoy, Chichinales y Valle Azul.
Uno de los inconvenientes para dimensionar la cantidad de hectáreas afectadas fue las diferentes características que tomó la caída de granizo alrededor de las 21 del sábado, porque comenzó en chacras de Huergo en proximidades a la Ruta 22 en el sector de los Tres Puentes acompañado con abundante caída de agua y con una estructura blanda.
A partir de ese punto avanzó en dirección hacia el sudeste alcanzado chacras de Godoy y Regina conocido como la tercer zona, para finalizar en sobre explotaciones rurales sobre la costa del río Negro a la altura de la calle Juan XXIII. En forma lineal, afectó cerca de 9 kilómetros de chacras entre las tres localidades.
Del mismo modo, también fue diferente el nivel de afectación. Mauricio Molinaro, presidente de la Cámara de Productores Agrícolas de Regina en declaraciones a Radio 90, indicó que hubo sectores donde chacras en las que el fenómeno duró un par de minutos con mucha lluvia, mientras que en otros la duración se extendió entre cuatro y seis minutos con un granizo seco, sin agua, con un tamaño de un centímetro de diámetro.
“Se esperaba la inestabilidad para el sábado, pero no de la magnitud y la cantidad de piedra que cayó en el sector entre Huergo y Regina, con chacras afectadas en forma muy importante. Hemos visto chacras con 90% de daños”, comentó el titular de la Cámara de Productores.
Por otra parte, apuntó que si bien el mismo sábado los productores hicieron una primera inspección de las plantaciones, a partir de este lunes y con el correr de las próximas horas, se hará más visible los golpes en los frutos.
“Este fenómeno en este momento de la cosecha es una complicación, porque habrá que utilizar algunos productos para hacer pulverizaciones por la aparición de hongos; habrá que hacer cambios en el tipo de cosecha que se venía haciendo hasta el momento”, agregó finalmente.
