viernes, 9 de enero de 2026

REGATA RÍO NEGRO. Hoy uniendo la Isla Jordán de Cipolletti y el balneario de General Roca.

 





Final de infarto en Roca: la dupla Salinas-Ratto ganó la pulseada en el último aliento.

Los neuquinos Balboa-Balboa siguen arriba en la general, pero a menos de medio segundo de distancia.

Una prueba de estrategia pura se vivió en la segunda etapa de la Regata Internacional del Río Negro, uniendo la Isla Jordán de Cipolletti y el balneario de General Roca, a metros de Paso Córdoba, donde en 40 kilómetros, los principales protagonistas ofrecieron un verdadero espectáculo.

Fue el bote N°1, compuesto por Julián Salinas y Agustín Ratto que se quedó con la segunda etapa, con un tiempo final de 1:47:38.4 (2:59:45.3 en la general), luego de un sprint final impresionante desde el puente Paso Córdoba para aventajar a sus principales competidores.

Seguido por la dupla de Damián Pinta y Facundo Lucero (1:47:38.8), y la de Franco y Dardo Balboa en tercer lugar (1:47:39.3), que quedó acorralada contra la margen del río en el último tramo sin espacios para cortar camino por la derecha rumbo a la boya. Otro punto a destacar, es que el bote de los Junior, compuesto por Cristian Esparza y Bautista Sandoval, que, dominando su categoría, remaron de principio a fin con el pelotón de punta.

Franco Napoli y Joaquín Sánchez Blazica, llegando a Allen dejó de pelear en la punta, luego de marcar el rumbo en el inicio junto al grupo que encabezó la prueba y quedó relegado de la competencia de la etapa, finalizando a 3:39.3 de diferencia. Su competencia fue en el segundo pelotón junto a Nahuel y Fermín Feijoo, y el K2 Senior, de Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo, quienes también dominan su categoría.

De esta manera, y luego de dos etapas, los neuquinos Dardo y Franco Balboa siguen dominando en la general con un total de 2:59.44.9, superando por una pequeña luz al último campeón, Julián Salinas, en compañía de Agustín Ratto (2:59:45.3), mientras que el bonimio de Damián Pinta y Facundo Lucero marcha tercero, a poco más de un segundo de los líderes, con un registro de 2:59:46.2.

Este sábado, se correrá la tercera etapa, una de las más difíciles de la competencia, que unirá General Roca y Villa Regina en un trazado de 62 kilómetros y marcará la diferencia de cara al primer descanso, en una especie de filtro para determinar los pelotones, pero como dice el dicho “todo se termina en Viedma”.

Fuente de información: LA COMUNA DE VILLA REGINA.

https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/01/09/40648-final-de-infarto-en-roca-la-dupla-salinas-ratto-gano-la-pulseada-en-el-ultimo-aliento

Regata internacional del Río Negro, Villa Regina está presente, los gladiadores: Jorge Sardot, Laura Durán, Gilda Olat, Roxy Gutiérrez, Temperini Gabriela, Claudio Door completaron etapa 1 y etapa 2.
¡Vamos escuela de Canotaje, orgullo Reginense!
Mañana llegan a Isla 58.

REGINENSES EN LA REGATA EDICIÓN DORADA.





REGATA DEL RÍO NEGRO: ORGULLO, HISTORIA Y PASIÓN RIONEGRINA.

Publicado por en
Etiquetas: , , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)