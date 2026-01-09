REGATA RÍO NEGRO. Hoy uniendo la Isla Jordán de Cipolletti y el balneario de General Roca.

Final de infarto en Roca: la dupla Salinas-Ratto ganó la pulseada en el último aliento.
Una prueba de estrategia pura se vivió en la segunda etapa de la Regata Internacional del Río Negro, uniendo la Isla Jordán de Cipolletti y el balneario de General Roca, a metros de Paso Córdoba, donde en 40 kilómetros, los principales protagonistas ofrecieron un verdadero espectáculo.
Fue el bote N°1, compuesto por Julián Salinas y Agustín Ratto que se quedó con la segunda etapa, con un tiempo final de 1:47:38.4 (2:59:45.3 en la general), luego de un sprint final impresionante desde el puente Paso Córdoba para aventajar a sus principales competidores.
Seguido por la dupla de Damián Pinta y Facundo Lucero (1:47:38.8), y la de Franco y Dardo Balboa en tercer lugar (1:47:39.3), que quedó acorralada contra la margen del río en el último tramo sin espacios para cortar camino por la derecha rumbo a la boya. Otro punto a destacar, es que el bote de los Junior, compuesto por Cristian Esparza y Bautista Sandoval, que, dominando su categoría, remaron de principio a fin con el pelotón de punta.
Franco Napoli y Joaquín Sánchez Blazica, llegando a Allen dejó de pelear en la punta, luego de marcar el rumbo en el inicio junto al grupo que encabezó la prueba y quedó relegado de la competencia de la etapa, finalizando a 3:39.3 de diferencia. Su competencia fue en el segundo pelotón junto a Nahuel y Fermín Feijoo, y el K2 Senior, de Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo, quienes también dominan su categoría.
De esta manera, y luego de dos etapas, los neuquinos Dardo y Franco Balboa siguen dominando en la general con un total de 2:59.44.9, superando por una pequeña luz al último campeón, Julián Salinas, en compañía de Agustín Ratto (2:59:45.3), mientras que el bonimio de Damián Pinta y Facundo Lucero marcha tercero, a poco más de un segundo de los líderes, con un registro de 2:59:46.2.
Este sábado, se correrá la tercera etapa, una de las más difíciles de la competencia, que unirá General Roca y Villa Regina en un trazado de 62 kilómetros y marcará la diferencia de cara al primer descanso, en una especie de filtro para determinar los pelotones, pero como dice el dicho “todo se termina en Viedma”.
