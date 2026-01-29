Alerta amarilla por tormentas en el Alto Valle.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta
amarilla por tormentas a través de su sistema de alertas tempranas abarca a
toda la provincia de Neuquén y al Alto Valle de Río Negro. El fenómeno está
previsto para la tarde-noche del viernes 30 de enero.
Para este viernes el
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias
abundantes, actividad eléctrica
frecuente, granizo y fuertes ráfagas de viento.
Se recomienda a la población tomar una serie de medidas preventivas
para evitar riesgos:
- Evitar salir de los hogares durante el desarrollo de las
tormentas.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para
facilitar el escurrimiento del agua.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro
eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
Cerrar y mantenerse alejados de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el
viento.
- Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un
edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través
de los canales oficiales y seguir las indicaciones de protección civil ante
posibles actualizaciones de la alerta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario