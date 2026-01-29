jueves, 29 de enero de 2026

Alerta amarilla por tormentas en el Alto Valle.


 Luego de una jornada de calor extremo de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas a través de su sistema de alertas tempranas abarca a toda la provincia de Neuquén y al Alto Valle de Río Negro. El fenómeno está previsto para la tarde-noche del viernes 30 de enero.

 Para este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias abundantes,  actividad eléctrica frecuente, granizo y fuertes ráfagas de viento.

Se recomienda a la población tomar una serie de medidas preventivas para evitar riesgos:

- Evitar salir de los hogares durante el desarrollo de las tormentas.

- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Cerrar y mantenerse alejados de puertas y ventanas.

- Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

- Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de protección civil ante posibles actualizaciones de la alerta.

