LOS PALISTAS REGINENSES DIERON BATALLA EN LA SEXTA ETAPA DE LA REGATA DEL RIO NEGRO.

En un tramo exigente que unió Estancia Ferrari con General Conesa, los representantes de Villa Regina mantuvieron su regularidad y se perfilan para el tramo final de la 50° edición de la travesía náutica más larga del mundo.
La 50° edición de la Regata del Río Negro cumplió este miércoles su sexta etapa, uniendo la Estancia Ferrari con General Conesa en un recorrido de 40 kilómetros. Mientras la punta de la general sigue bajo el dominio absoluto de los hermanos Franco y Dardo Balboa, el corazón de la noticia para la Perla del Valle estuvo en el desempeño y la entrega de sus palistas, quienes afrontaron una jornada de gran desgaste físico.
PROTAGONISMO LOCAL EN EL AGUA
En la categoría Doble Caballeros C, el reginense Isaac Soto, en dupla con el cervantino David Crespo, cumplió una sólida actuación al cruzar la meta en la quinta posición. Este resultado les permite consolidarse en el «top 5» de la clasificación general, demostrando un ritmo competitivo constante frente a especialistas de toda la región.
Por otro lado, la categoría Doble Mixto C contó con una fuerte presencia de banderas locales. El binomio íntegramente reginense conformado por Jorge Sardot y Laura Durán completó el tramo en el séptimo lugar, ubicándose actualmente en la octava posición de la tabla general. En la misma división, la palista de nuestra ciudad, Gabriela Temperini, junto al roquense Claudio Door Andrada, finalizaron la etapa en el noveno puesto, misma colocación que defienden en la clasificación acumulada.
En la rama femenina, dentro de la categoría Dobles Damas B, la reginense Gilda Olate y la neuquina Roxana Gutiérrez dieron pelea en las aguas del río Negro obteniendo el cuarto puesto en la etapa, posición que ahora ocupan también en la pelea general de su divisional.
LO QUE VIENE: EL ULTIMO ESFUERZO HACIA VIEDMA
Tras el extenuante esfuerzo de los 40 kilómetros recorridos hoy, la competencia entra en una pausa necesaria. Mañana jueves será el segundo día de descanso programado, una instancia clave para que los deportistas de Villa Regina puedan recuperar fuerzas y realizar los ajustes técnicos necesarios en sus embarcaciones.
El desafío final no es menor: restan tres etapas decisivas que unirán Conesa con la capital provincial, Viedma. Todavía quedan por delante 160 kilómetros de competencia, donde la resistencia física y la estrategia serán fundamentales para determinar quiénes subirán al podio en la llegada final.
