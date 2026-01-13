La embarcación N°111 de Gilda Olate (V.Regina) y Roxi Gutiérrez (Plottier) se quedaron con la etapa que unió las localidades de Chelforo con Chimpay.

GILDA Y ROXI GANARON LA CUARTA ETAPA.
La embarcación N°111 de Gilda Olate (V.Regina) y Roxi Gutiérrez (Plottier) en un Sprint final de película se quedaron con la etapa que unió las localidades de Chelforo con Chimpay.
Fueron 51 kilómetros tremendos de recorrido intenso con aguas cambiantes donde la vivacidad de la correntada del agua por momentos se fundió con la calma de las aguas duras de un río sin movimiento, complicando la tarea de los Palistas donde el bote que representa a la Escuela de Canotaje La Isla de Villa Regina, salio airoso para lograr trás 3:11'08".2 la primera victoria de la historia del Canotaje Femenino de nuestra ciudad.
Gabriela Temperini y Claudio Door no aflojan.
Nuevamente en una muy buena tarea se mantienen (con no poco esfuerzo) en medio del pelotón de su categoría; en la séptima posición de esta increíble Aventura Náutica llamada la Regata Internacional del Río Negro.
Se recuperan.
Laura Durán y Jorge Sardot trás una tercera etapa para el olvido, dónde cometieron yerros propios de la inexperiencia, ayer tras el descanso salieron a luchar en cada tramo y lograron descontar minutos valiosos minutos que ahora los ubican en la 10ª posición.
Continúan prendiditos.
El reginense Octavio Soto y el Cervantino David Crespo, quedaron cuartos a nada de subirse al podio de su categorís, lo que habla a las claras de la muy buena performance de los representantes del Grupo de Amigos del Canotaje de Cervantes.
Se viene la quinta etapa Bocatoma - Choele Choel son unos 39 km aproximadamente y comienza a las 15:00 de hoy, dónde en la general de la 50ª Edición de la Regata más importante del continente Americano por ahora la dominan los hermanos Balboa.
Por su parte en la Master A, Los Reyes del Río Negro, Néstor Piri Pinta y Martín Mozzicaffredo trás 8.36.49.0 dominan claramente su categoría con una impresionante diferencia de más de 14 minutos sobre los neuquinos Pascual Orellana y Sergio Rodríguez.
