jueves, 8 de enero de 2026

Hoy la Regata del Río Negro comenzó sus bodas de oro desde aguas neuquinas.




Hoy la Regata del Río Negro comenzó sus bodas de oro desde aguas neuquinas.

El río Limay vuelvió a ser sede de la largada de la tradicional Regata Internacional del Río Negro como punto de partida en el camping Nepen Hue de Plottier.

La regata más larga del mundo en su etapa inicial de este jueves desde Plottier para finalizar en la Isla Jordán de Cipolletti, para completar los primeros 25 kilómetros de travesía.

Luego se encadenarán las etapas Cipolletti-General Roca (40 km); General Roca-Villa Regina (62 km) llegando a la Isla 58 de Villa Regina un tramo de varios kilómetros que requiere mucho esfuerzo; primera jornada de descanso (domingo 11/01); Chelforó-Chimpay (51 km); Bocatoma-Choele Choel (39 km); Estancia Ferrari-General Conesa (40 km); segundo descanso (jueves 15/01); General Conesa-Estancia (48 km); Balsa Guardia Mitre-La Cantera (60 km) y La Cantera-Viedma (50 km), completando el recorrido y llegando a la meta tras 435 kilómetros.

La Regata Internacional del río Negro, que reúne a 232 palistas a bordo de 119 embarcaciones.

Organizado por el Club Náutico La Ribera de Viedma.

En el listado hay nombres muy importantes y algunos regresaron que le darán mayor nivel aún a la pelea por la victoria. Por ejemplo, los experimentados hermanos neuquinos Franco y Dardo Balboa, ya ganadores y medallistas mundiales, junto a otros grandes binomios como los de Julián Algañaras - Edgardo Casas (Viedma); Richard Buston - Issiac Blackman (Inglaterra); Néstor Pinta (Patagones) - Facundo Lucero (Viedma) y Pedro Ratto (Concepción del Uruguay) - Julián Salinas (Choele Choel), entre otros.

En esta oportunidad, habrá 4 competidores extranjeros. En la K2 Caballeros Master C aparece la pareja integrada Richard Buston, de Devon, y Oliver Harding, de British, ambos de Reino Unido.

Por otro lado, en la K2 Mixto Open van a estar Karen Elise Stoubaek Andersen de Dinamarca, y Rodrigo Hidalgo Lucero. En la K2 Damas Open aparecen Josefa Molina Retamal, oriunda de Zumaia y Aitana Gastaldo Ariza de Valencia, España.

Villa Regina dirá presente con la participación de La Escuela de Canotaje La Isla, tiene sus representantes, orgullo para Villa Regina, participan: Laura Durán, Gilda Olate, Gabriela Temperini, Jorge Sardot. Se les desea éxitos a los representantes Reginenses.

::: ::: :::

Los hermanos Balboa se quedaron con una explosiva primera etapa de la Regata del Río Negro.

Con un arranque explosivo, se puso en marcha la travesía en su edición 50°. Los palistas neuquinos se quedaron con la primera etapa, que se corrió desde Plottier hasta la Isla Jordán de Cipoletti.

La Regata Internacional del Río Negro, en su edición dorada 2026, entregó la primera etapa desde el Balneario Municipal de Plottier hasta la Isla Jordán de Cipolletti. En este primer parcial fueron 25 kilómetros de pura exigencia.

En este primer parcial resultaron ganadores Franco y Dardo Balboa (Neuquén), con un registro de 1h12m05 segundos para quedarse con el primer lugar de la general y liderar también la categoría K2 Senior.

Los palistas internacionales no participaban de la prueba desde 2023, cuando fueron los ganadores, y ahora reaparecieron en esta edición dorada para quedarse con la primera etapa y ratificando que son grandes favoritos para ganarla una vez más.

Los representantes del Club Santafesino de Neuquén ratificaron su condición de favoritos y cruzaron la meta en un cierre ajustado, por apenas una décima de diferencia (1h12m06s) sobre sus escoltas Pedro Ratto-Agustín Salinas (Concepción del Uruguay-Choele Choel), quienes también están segundos en la división K2 Senior.

En el tercer escalón del podio, también con escaso margen de diferencia con los primeros, se ubicaron Néstor Damián Pinta-Facundo Lucero (Carmen de Patagones/Viedma) con un tiempo de 1h12m07s y en el cuarto puesto llegaron los palistas de Viedma, Franco Napoli-Joaquín Sánchez Blazica (K2 Senior) con 01:12:08seg.

El quinto lugar fue para los experimentados y múltiples vencedores de la Regata, Néstor Pinta-Martín Mozzicafreddo (Carmen de Patagones/Luis Beltrán), quienes en su regreso a la competencia establecieron un registro de 01:13:33s, para quedarse además con el primer puesto en K2 Master A.

Pinta y Mozzicafreddo, fueron los más aplaudidos y ovaciones por el público que acompaña la regata en cada edición.

Vale recordar que la segunda etapa se disputará este viernes desde la Isla Jordán hasta el Club Náutico de Paso Córdoba en General Roca.

Serán aproximadamente 40 km y se pondrá en marcha a partir de las 15 en Cipolletti.

Publicado en PODIO del diario Río Negro.

https://www.rionegro.com.ar/deportes/los-hermanos-balboa-se-quedaron-con-una-explosiva-primera-etapa-de-la-regata-del-rio-negro-4429345/

Publicado por en
Etiquetas: , , , , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)