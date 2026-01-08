Hoy la Regata del Río Negro comenzó sus bodas de oro desde aguas neuquinas.
El río Limay vuelvió a ser sede de la largada de la
tradicional Regata Internacional del Río Negro como punto de partida en el
camping Nepen Hue de Plottier.
La regata más larga del mundo en su etapa inicial de este jueves
desde Plottier para finalizar en la Isla
Jordán de Cipolletti, para completar los primeros 25 kilómetros de travesía.
Luego se encadenarán las etapas Cipolletti-General Roca (40
km); General Roca-Villa Regina (62 km) llegando a la Isla 58 de Villa Regina un
tramo de varios kilómetros que requiere mucho esfuerzo; primera jornada de
descanso (domingo 11/01); Chelforó-Chimpay (51 km); Bocatoma-Choele Choel (39
km); Estancia Ferrari-General Conesa (40 km); segundo descanso (jueves 15/01);
General Conesa-Estancia (48 km); Balsa Guardia Mitre-La Cantera (60 km) y La
Cantera-Viedma (50 km), completando el recorrido y llegando a la meta tras 435
kilómetros.
La Regata Internacional del río Negro, que reúne a 232 palistas
a bordo de 119 embarcaciones.
Organizado por el Club Náutico La Ribera de Viedma.
En el listado hay nombres muy
importantes y algunos regresaron que le darán mayor nivel aún a la pelea por la
victoria. Por ejemplo, los experimentados hermanos neuquinos Franco y Dardo
Balboa, ya ganadores y medallistas mundiales, junto a otros grandes binomios como los de Julián
Algañaras - Edgardo Casas (Viedma); Richard Buston - Issiac Blackman
(Inglaterra); Néstor Pinta (Patagones) - Facundo Lucero (Viedma) y Pedro Ratto
(Concepción del Uruguay) - Julián Salinas (Choele Choel), entre otros.
En esta oportunidad, habrá 4 competidores extranjeros. En la
K2 Caballeros Master C aparece la pareja integrada Richard Buston, de Devon, y
Oliver Harding, de British, ambos de Reino Unido.
Por otro lado, en la K2 Mixto Open van a estar Karen Elise
Stoubaek Andersen de Dinamarca, y Rodrigo Hidalgo Lucero. En la K2 Damas Open
aparecen Josefa Molina Retamal, oriunda de Zumaia y Aitana Gastaldo Ariza de
Valencia, España.
Villa Regina dirá presente con la participación de La Escuela de Canotaje La Isla, tiene sus representantes,
orgullo para Villa Regina, participan: Laura Durán, Gilda Olate, Gabriela Temperini,
Jorge Sardot. Se les desea éxitos a los representantes Reginenses.
Los hermanos Balboa se quedaron con una explosiva primera
etapa de la Regata del Río Negro.
Con un arranque explosivo, se puso en marcha la travesía en
su edición 50°. Los palistas neuquinos se quedaron con la primera etapa, que se
corrió desde Plottier hasta la Isla Jordán de Cipoletti.
La Regata Internacional del Río Negro, en su edición dorada
2026, entregó la primera etapa desde el Balneario Municipal de Plottier hasta
la Isla Jordán de Cipolletti. En este primer parcial fueron 25 kilómetros de
pura exigencia.
En este primer parcial resultaron ganadores Franco y Dardo
Balboa (Neuquén), con un registro de 1h12m05 segundos para quedarse con el
primer lugar de la general y liderar también la categoría K2 Senior.
Los palistas internacionales no participaban de la prueba
desde 2023, cuando fueron los ganadores, y ahora reaparecieron en esta edición
dorada para quedarse con la primera etapa y ratificando que son grandes
favoritos para ganarla una vez más.
Los representantes del Club Santafesino de Neuquén
ratificaron su condición de favoritos y cruzaron la meta en un cierre ajustado,
por apenas una décima de diferencia (1h12m06s) sobre sus escoltas Pedro
Ratto-Agustín Salinas (Concepción del Uruguay-Choele Choel), quienes también
están segundos en la división K2 Senior.
En el tercer escalón del podio, también con escaso margen de
diferencia con los primeros, se ubicaron Néstor Damián Pinta-Facundo Lucero
(Carmen de Patagones/Viedma) con un tiempo de 1h12m07s y en el cuarto puesto
llegaron los palistas de Viedma, Franco Napoli-Joaquín Sánchez Blazica (K2
Senior) con 01:12:08seg.
El quinto lugar fue para los experimentados y múltiples
vencedores de la Regata, Néstor Pinta-Martín Mozzicafreddo (Carmen de
Patagones/Luis Beltrán), quienes en su regreso a la competencia establecieron
un registro de 01:13:33s, para quedarse además con el primer puesto en K2
Master A.
Pinta y Mozzicafreddo, fueron los más aplaudidos y ovaciones
por el público que acompaña la regata en cada edición.
Vale recordar que la segunda etapa se disputará este viernes
desde la Isla Jordán hasta el Club Náutico de Paso Córdoba en General Roca.
Serán aproximadamente 40 km y se pondrá en marcha a partir
de las 15 en Cipolletti.
Publicado en PODIO del diario Río Negro.
https://www.rionegro.com.ar/deportes/los-hermanos-balboa-se-quedaron-con-una-explosiva-primera-etapa-de-la-regata-del-rio-negro-4429345/
