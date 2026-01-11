domingo, 11 de enero de 2026

Ocho palistas Reginenses tuvieron un destacado desempeño en su paso por la ciudad durante la tercera etapa de la Regata Internacional del Río Negro.



La regata más larga del mundo pasó por Regina: conocé a los reginenses que participaron.

Ocho palistas locales tuvieron un destacado desempeño en su paso por la ciudad durante la tercera etapa de la Regata Internacional del Río Negro.


Imagen de la primera etapa de la Regata en Plottier. Foto: LCR

La Regata Internacional del Río Negro, considerada la más larga del mundo, pasó este sábado por Regina en el marco de su tercera etapa, la más exigente de la competencia. Los palistas recorrieron el tramo entre General Roca y Regina, con un trayecto aproximado de 62 kilómetros, que volvió a poner a prueba la resistencia y la estrategia de los competidores.

La tradicional prueba comenzó el pasado 8 de enero en Plottier y finalizará en Viedma tras nueve etapas. Este domingo 11 la actividad tendrá un paréntesis con la jornada de descanso, antes de retomar mañana lunes con la cuarta etapa entre Chelforó y Chimpay, de unos 51 kilómetros.

Roxana Gutiérrez y Gilda Olate. Foto: gentileza.


En esta edición especial, en la que la regata celebra sus 50 años de historia con más de 200 palistas, Villa Regina dijo presente por primera vez con representantes propios de la Escuela de Canotaje “La Isla”. Jorge Sardot, Laura Durán, Gilda Olate, Claudio “Cala” Door, Roxana Gutiérrez y Gabriela Temperini lograron clasificar y competir en una de las pruebas más emblemáticas del calendario deportivo patagónico, llevando los colores de la ciudad a lo largo de más de 430 kilómetros que atraviesan Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.

Jorge Sardot y Laura Durán luego de culminar la tercera etapa. Foto: Celeste Cerezuela.

Al arribar a la Isla 58, los palistas reginenses dialogaron con LCR y compartieron la satisfacción de haber completado una etapa que demandó más de tres horas de esfuerzo continuo, además del desafío personal que implica participar de una competencia de estas características. Los primeros representantes locales en llegar fueron Gabriela Temperini, presidente de la Escuela de Canotaje La Isla, junto a su compañero Claudio Door. Ambos lucieron gorras con la frase “Se puede”, un mensaje que sintetiza el recorrido de Gabriela, su vínculo con la escuela y su acercamiento al canotaje luego de atravesar problemas de salud.

En cuanto a los resultados deportivos, Jorge Sardot y Laura Durán se mantuvieron séptimos en su categoría durante la segunda etapa Cipolletti–Roca y, en la jornada de ayer, finalizaron en el puesto 11. Claudio Door y Gabriela Temperini, que venían sosteniendo la octava posición en etapas anteriores, culminaron séptimos en esta tercera etapa. Por su parte, Roxana Gutiérrez y Gilda Olate, a bordo del bote Travesía Doble N° 111, lograron un destacado cuarto puesto en su categoría, mejorando lo realizado previamente.

Gabriela Temperini y Claudio "Cala" Door. Foto: captura de video gentileza Manantial Deportivo.

Además de los integrantes de la escuela local, otros palistas reginenses también fueron protagonistas. Walter Crespo y Octavio Soto alcanzaron el segundo lugar en la categoría "Travesía Doble Caballeros D" durante esta tercera etapa, sumando otro motivo de orgullo para la ciudad en el paso de la histórica regata por Regina.

Walter Crespo y Octavio Soto. Foto: gentileza.


Los seis palistas de la Escuela de Canotaje La Isla, acompañados por familiares y compañeros. Foto: Escuela de Canotaje "La Isla".

Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.

https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/01/11/40710-la-regata-mas-larga-del-mundo-paso-por-regina-conoce-a-los-reginenses-que-participaron

Publicado por en
Etiquetas: , , , , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)