Ocho palistas Reginenses tuvieron un destacado desempeño en su paso por la ciudad durante la tercera etapa de la Regata Internacional del Río Negro.

La regata más larga del mundo pasó por Regina: conocé a los reginenses que participaron.
Ocho palistas locales tuvieron un destacado desempeño en su
paso por la ciudad durante la tercera etapa de la Regata Internacional del Río
Negro.
Imagen de la primera etapa de la Regata en Plottier. Foto: LCR
La Regata Internacional del Río Negro, considerada la más
larga del mundo, pasó este sábado por Regina en el marco de su tercera etapa,
la más exigente de la competencia. Los palistas recorrieron el tramo entre
General Roca y Regina, con un trayecto aproximado de 62 kilómetros, que volvió
a poner a prueba la resistencia y la estrategia de los competidores.
La tradicional prueba comenzó el pasado 8 de enero en
Plottier y finalizará en Viedma tras nueve etapas. Este domingo 11 la actividad
tendrá un paréntesis con la jornada de descanso, antes de retomar mañana lunes
con la cuarta etapa entre Chelforó y Chimpay, de unos 51 kilómetros.
Roxana Gutiérrez y Gilda Olate. Foto: gentileza.
En esta edición especial, en la que la regata celebra sus 50
años de historia con más de 200 palistas, Villa Regina dijo presente por
primera vez con representantes propios de la Escuela de Canotaje “La Isla”.
Jorge Sardot, Laura Durán, Gilda Olate, Claudio “Cala” Door, Roxana Gutiérrez y
Gabriela Temperini lograron clasificar y competir en una de las pruebas más
emblemáticas del calendario deportivo patagónico, llevando los colores de la
ciudad a lo largo de más de 430 kilómetros que atraviesan Neuquén, Río Negro y
Buenos Aires.
Jorge Sardot y Laura Durán luego de culminar la tercera etapa. Foto: Celeste Cerezuela.
Al arribar a la Isla 58, los palistas reginenses dialogaron
con LCR y compartieron la satisfacción de haber completado una etapa que
demandó más de tres horas de esfuerzo continuo, además del desafío personal que
implica participar de una competencia de estas características. Los primeros
representantes locales en llegar fueron Gabriela Temperini, presidente de la Escuela
de Canotaje La Isla, junto a su compañero Claudio Door. Ambos lucieron gorras
con la frase “Se puede”, un mensaje que sintetiza el recorrido de Gabriela, su
vínculo con la escuela y su acercamiento al canotaje luego de atravesar
problemas de salud.
En cuanto a los resultados deportivos, Jorge Sardot y Laura
Durán se mantuvieron séptimos en su categoría durante la segunda etapa
Cipolletti–Roca y, en la jornada de ayer, finalizaron en el puesto 11. Claudio
Door y Gabriela Temperini, que venían sosteniendo la octava posición en etapas
anteriores, culminaron séptimos en esta tercera etapa. Por su parte, Roxana
Gutiérrez y Gilda Olate, a bordo del bote Travesía Doble N° 111, lograron un
destacado cuarto puesto en su categoría, mejorando lo realizado previamente.
Además de los integrantes de la escuela local, otros
palistas reginenses también fueron protagonistas. Walter Crespo y Octavio Soto
alcanzaron el segundo lugar en la categoría "Travesía Doble Caballeros
D" durante esta tercera etapa, sumando otro motivo de orgullo para la
ciudad en el paso de la histórica regata por Regina.
Walter Crespo y Octavio Soto. Foto: gentileza.
Los seis palistas de la Escuela de Canotaje La Isla,
acompañados por familiares y compañeros. Foto: Escuela de Canotaje "La
Isla".
