DIEGO NAPOLITANO RENUEVA CON EL CLUB ATLÉTICO REGINA.

VAMOS POR OTRO AÑO PARA SEGUIR SOÑANDO JUNTOS.
El Club Atlético Regina informa que extendió su vinculo con Diego Napolitano, DT Campeón de la Liga Deportiva Confluencia con nuestro equipo en 2025, quién seguirá en la búsqueda nuevos objetivos y seguir concretando sueños juntos.
Diego llegó al Club en 2024, disputó las semifinales de la Liga y se despidió de forma injusta en el Regional, de manera invicta y por diferencia de un gol para clasificar de ronda.
En 2025 el equipo peleó cabeza a cabeza el título con La Amistad definiendo al campeón en una super final. En 43 partidos disputados Regina marcó 115 goles y se adjudicó a los dos máximos goleadores del torneo; Tobías Rivas con 40 y Rubén García con 30 tantos. Además, fue el equipo con la valla menos vencida con apenas 20 en la misma cantidad de partidos y destacando que Axel Franchelli, arquero titular, atajó dos penales en la definición del campeonato.
En el Torneo Regional, Regina alcanzó los cuartos de final, ganando 6 partidos, empatando 3 y perdiendo solo uno. Además, convirtió 27 goles y se mantuvo por segundo año consecutivo invicto en condición de local. En octavo de final eliminó al campeón de LiFuNe y uno de los favoritos en el torneo.
