viernes, 9 de enero de 2026
TERCERA ETAPA. Mañana desde General Roca a la Isla 58 de Villa Regina.
Desde el Club Náutico de General Roca (unos 62 km) llegando a la Isla 58 de Villa Regina. Un tramo de varios kilómetros que requiere mucho esfuerzo.
Publicado por
EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
en
22:22
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest
Etiquetas:
Alto Valle Este.
,
Ciudades del Alto Valle Este.
,
Deportivas.
,
Isla 58.
,
Municipios rionegrinos.
,
Noticias
,
Regata Río Negro.
,
Río Negro
,
Turismo Alto Valle Este.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entrada más reciente
Entrada antigua
Inicio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario