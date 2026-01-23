Los primeros 4 de la general y sus premios de la Regata Internacional del Río Negro.

Los primeros 4 de la general y sus premios.
Los campeones Franco Balboa y Dardo Balboa se van a disputar la 88° edición al Descenso Internnacional del Sella que tendrá lugar el 8 de agosto.
Julián Salinas y Pedro Agustín Ratto son los subcampeones de esta edición y deberán clasificar en el selectivo. La inscripción al campeonato mundial de maratón de canotaje ya la consiguieron por el logro obtenido en esta competencia.
La dupla de Damián Pinta y Facundo Lucero se ubicó 3° en la general y también podrán meter el K2 en el campeonato mundial de Gualeguaychú 2026 si logran clasificar.
Los hermanos Nahuel Feijoo y Fermín Feijoo también tuvieron una excelente regata finalizando 4° en la general y recibieron el valor de la inscripción de esta competencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario