“LOS BOMBEROS SIEMPRE LLEGAN TARDE”: LA REFLEXIÓN QUE SE HIZO VIRAL.
Tarde para apagar el fuego.
Tarde para rescatar un accidentado.
Tarde para salvar lo que tanto costó construir.
Pero, ¿saben qué es lo que sucede antes de que lleguemos?
Suena la sirena, ese sonido molesto para algunos, pero para
otros es un grito desesperado pidiendo ayuda.
Todo se detiene.
La bombera deja a su hijo al cuidado de los hermanos, o de
la vecina.
El bombero se saca el uniforme de su otro trabajo, cansado y
corre sin importar.
Ella pide permiso a su jefe para salir corriendo, sabiendo
que puede costarle su trabajo.
Él había prometido llevar a sus hijos a la plaza.
Ella apagó el horno dejando una comida a medias.
Él justo tenía franco ese día, adivinen si va a poder
descansar.
Ella abandonó la mesa de cumpleaños de un ser querido.
El interrumpió el partido de fútbol con los pibes y se va.
Ella saltó de la cama, plena madrugada, sabiendo que al otro
día temprano debe trabajar.
Los bomberos nunca llegamos tarde. Llegamos tan rápido como
nos es posible. Nos impulsa una fuerza que no se enseña, ni se explica: la
vocación de servicio.
Llegan dejando atrás familias que los esperan con ansias y
miedo, porque sabemos que salir no siempre significa regresar.
Llegamos con el corazón en la mano, dispuestos a darlo todo,
de la manera más segura y profesional, por alguien que quizás nunca nos diga
“gracias”.
No vivimos ni de críticas, ni de agradecimientos. “Abnegación, sacrificio y
desinterés” es nuestro lema.
Así que, antes de juzgar nuestro tiempo, recordá que estamos dispuestos a sacrificar el nuestro por vos.
Un pequeño homenaje a nuestro Cuerpo Activo, a cada colega.
B.V.V Bomberos Voluntarios de Verónica.
Verónica es una ciudad del este de la provincia de Buenos
Aires, Argentina, a 90 km de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires:
La Plata. Es la cabecera del partido de Punta Indio.
Fue fundada en los campos de la colonia La Verde, propiedad
del fundador Martín Tornquist y su esposa Verónica Bernal de Tornquist en 1914.
Nombre Impuesto por Don Benjamín Barreto, activo propulsor
de la extensión del ferrocarril, en homenaje a la esposa del fundador Martín
Tornquist, doña Verónica Bernal de Tornquist, cuñada política de Barreto.
