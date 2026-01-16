viernes, 16 de enero de 2026

MALAMBO NOCHE 5 RECONOCIMIENTO AL PADRE CÉSAR RONDINI.


En la Fiesta Nacional del Malambo se rindió homenaje al Padre Rondini.

