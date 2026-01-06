La Regata del Río Negro cumple 50 años recorriendo la Patagonia.

Con medio siglo de historia, la Regata Internacional del Río Negro trasciende la competencia deportiva para convertirse en un evento que fortalece la identidad regional y fomenta el desarrollo turístico de las localidades ribereñas. Durante su desarrollo genera movimiento turístico, convocando a participantes, equipos de apoyo, acompañantes y visitantes, con impacto directo en la actividad hotelera, gastronómica y de servicios.
La propuesta se integra a la agenda turística de verano como una oportunidad para redescubrir la diversidad de paisajes patagónicos, las tradiciones locales y la hospitalidad de cada destino que forma parte del recorrido. Asimismo, el evento promueve valores asociados al cuidado del ambiente, el respeto por el río y la convivencia entre deporte y naturaleza.
La llegada de los palistas a la Comarca Viedma–Patagones marcará el cierre de una edición especial, que será celebrada como una verdadera fiesta popular y turística, abierta a la comunidad y a quienes eligen la región como destino de vacaciones.
La Regata Internacional del Río Negro reafirma así su rol como un producto turístico estratégico, que combina deporte, paisaje y cultura, y que posiciona a la Patagonia como escenario de eventos de proyección nacional e internacional.
Comunicación Gobierno de Río Negro.
https://rionegro.gov.ar/articulo/57348/la-regata-del-rio-negro-cumple-50-anos-recorriendo-la-patagonia
