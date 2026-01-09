Regata Internacional Del Río Negro.
PRIMERO LOS NUESTROS
Villa Regina
Se corrió la segunda Etapa de la emblemática regata más larga del mundo y, los representantes de La Escuelita de Canotaje La Isla, a pura garra y corazón mantienen las posiciones logradas en la primera etapa.
Después de más de dos horas de competencia las embarcaciones 95 y 93 continúan metidas en la mitad de su categoría con tiempos que no desentonan y que dejan entrever la muy buena preparación de "Los Nuestros", siempre teniendo en cuenta que son primerizos en esta historica competencia.
Jorge Sardot y Laura Durán continúan séptimos en su categoría al igual que Claudio Door Andrada y la Gaby Temperini que lucharon para mantener la octava posición.
Entre las Damas, el bote Travesía Doble Número 111 Roxana Gutiérrez y Gilda Olate marchan quintas en su categoría.
Enorme performance le cupo al reginense Octavio Soto quien junto al cervantino David Crespo (más allá de resignar una posición hoy) continúan con "el 67" dentro de los tres mejores de su categoría.
La embarcación de Salinas-Ratto lograron quedarse con la etapa
Los hermanos Balboa continúan al frente de la general aunque Julián y Agustín al igual que Damián y Facundo hoy mostraron que también son muy serios candidatos.
Fue una etapa donde la experiencia fue fundamental uniendo la Isla Jordán de Cipolletti y el Club Náutico de Paso Córdoba en General Roca, donde en 40 kilómetros, los principales protagonistas ofrecieron un verdadero espectáculo Náutico.
Fue el bote N°1, compuesto por Julián Salinas y Agustín Ratto que se quedó con la segunda etapa, con un tiempo final de 1:47:38.4 (2:59:45.3 en la general), luego de un sprint final impresionante desde el puente Paso Córdoba para aventajar a sus principales competidores.
Seguido por la dupla de Damián Pinta y Facundo Lucero (1:47:38.) y la de Franco y Dardo Balboa en tercer lugar (1:47:39.3), que quedó acorralada contra la margen del río en el último tramo sin espacios para cortar camino por la derecha rumbo a la boya. Otro punto a destacar, es que el bote de los Junior, compuesto por Cristian Esparza y Bautista Sandoval, que, dominando su categoría, remaron de principio a fin con el pelotón de punta.
Franco Napoli y Joaquín Sánchez Blazica, llegando a Allen dejó de pelear en la punta, luego de marcar el rumbo en el inicio junto al grupo que encabezó la prueba y quedó relegado de la competencia de la etapa, finalizando a 3:39.3 de diferencia. Su competencia fue en el segundo pelotón junto a Nahuel y Fermín Feijoo, y el K2 Senior, de Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo, quienes también dominan su categoría.
De esta manera, y luego de dos etapas, los neuquinos Balboa, siguen dominando en la general con un total de 2:59.44.9, superando por una pequeña luz al último campeón, Julián Salinas, en compañía de Agustín Ratto (2:59:45.3), mientras que el bonimio de Damián Pinta y Facundo Lucero marcha tercero, a poco más de un segundo de los líderes, con un registro de 2:59:46.2.
Mañana sábado, se viene la etapa más complicada y difícil de la primera parte de la competencia, dónde cada embarcación de punta custodiará "con verdadero celo" no solo al bote que la antecede si no también a sus más inmediatos perseguidores.
Estimamos que serán algo más de tres horas de competencia dónde nadie se puede descuidar y si llegan palo y palo a la isla 58 cuenten con un final a puro revolear de palas unos metros antes de la Piscicultura.
El tramo Club Náutico Paso Córdoba (Roca) y La Isla 58 (Regina) en un trazado de 62 kilómetros y marcará la diferencia de cara al primer descanso, en una especie de filtro para determinar los pelotones, aunque todos sabemos que todo es posible y nada está definido hasta que no encaren la recta final del Paseo de los Palistas en la Capital de todos los rionegrinos.
LA ESCUELA DE CANOTAJE LA ISLA PRESENTE EN LA QUINCUAGÉSIMA EDICIÓN DE LA REGATA DEL RÍO NEGRO.
Gabriela Temperini, Laura Duran, Gilda Olate, Jorge Sardot junto a Roxana Gutiérrez y Claudio Door Andrada ingresaron en la historia de la Regata más larga del mundo y lo hicieron siendo protagonistas de la misma, más allá de su calidad de "debutantes" en la Regata más larga del mundo.
Es tan importante ver que ellos, se animaron a seguir la estela que alguna vez dejaron entre otros Don Ángel De Toffol (Villa Regina) y Pablito Vega (General Enrique Godoy) quienes se convirtieron en su momento "en el bote más longevo" de la histórica competencia y el que más veces nos represento en La Regata Internacional del Río Negro, la Regata que todo palista sueña un día correr.
