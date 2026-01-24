Así entrenan los bomberos de Regina para las intervenciones.
El cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Regina puso en marcha un nuevo ciclo de capacitaciones intensivas que se desarrollará durante todo el verano y hasta los primeros días de marzo, con entrenamientos semanales orientados a fortalecer la preparación física, técnica y operativa del personal. Las actividades se realizan en horario tarde-noche dentro del cuartel.
En diálogo con LCR, el jefe del cuartel, Nicolás Bisconti, explicó que los bomberos trabajan durante todo el año en instancias de formación, pero que en esta etapa se profundiza el entrenamiento práctico. “Arrancamos la semana pasada con la escuela de capacitación. Se realizan ejercicios de fuerza con el equipo de protección personal completo y con materiales habituales de trabajo como mangas, lanzas y conos, además de simulaciones de espacios confinados, como el paso por túneles”, detalló.
El objetivo de estas prácticas es recrear condiciones reales de intervención para que el personal pueda adaptarse al desgaste físico, al estrés y a la incomodidad que genera el uso del equipamiento. “Buscamos pulir el trabajo corporal y detectar cualquier insuficiencia o malestar que pueda presentar un bombero, para tenerlo en cuenta a la hora de las intervenciones”, señaló Bisconti.
Durante 2025, el cuartel de Villa Regina totalizó 464 intervenciones. El mayor número correspondió a incendios en chacras, con 137 salidas, seguido por 54 incendios en terrenos fiscales, 43 en viviendas, 27 en baldíos y 24 incendios vehiculares. También se registraron 13 incendios en aserraderos y un incendio de campo.
El resto de las actuaciones se completó con 74 servicios especiales, 15 salidas por accidentes, cuatro rescates de personas, nueve intervenciones por materiales peligrosos y cuatro falsas alarmas. Además, los bomberos voluntarios participaron de 46 academias de capacitación a lo largo del año.
Desde la comisión directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios destacaron que se observa una baja en la cantidad de salidas, atribuida a las tareas de prevención, a los recaudos adoptados y a las inversiones realizadas en la zona rural. “Estas acciones han permitido reducir las hectáreas abandonadas, lo que representa un dato importante y una satisfacción para todos los reginenses”, señalaron anteriormente.
Estos entrenamientos resultan fundamentales no solo para la seguridad de la ciudadanía, sino también para resguardar la integridad de los bomberos voluntarios, que día tras día ponen a disposición su tiempo, trabajo y esfuerzo al servicio de la comunidad.
