jueves, 29 de enero de 2026

REITERAMOS. LA NOTICIA DE DÍA ES EL CALOR.

 


Hoy como ayer calor extremo.

La máxima ascenderá a los 39º.

Publicado por en
Etiquetas: , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)