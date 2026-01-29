jueves, 29 de enero de 2026
REITERAMOS. LA NOTICIA DE DÍA ES EL CALOR.
Hoy como ayer calor extremo.
La máxima ascenderá a los 39º.
