PREMIO ESPECIAL: Los campeones del torneo nocturno de karting probarán un Top Race.

Tango Motorsports, promotor del 32º Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA, y el Moto Club Reginense, anunciaron que el Campeonato Nocturno de Karting 2026, que se pondrá en marcha este 24 y 25 de enero en el Kartódromo de dicha institución ubicado en la localidad de General Enrique Godoy, Provincia de Río Negro, tendrá un premio especial para sus campeones. El piloto que se consagre en las categorías Internacional y 125cc tendrá la oportunidad única de ser parte de una prueba gratuita con un auto del Top Race.
Este importante beneficio surge a raíz de las gestiones realizadas entre la categoría, y el Campeón Argentino del Top Race 2025 Facundo Aldrighetti. El acuerdo establece que los campeones de las dos divisionales mayores del certamen podrán acceder a una jornada de ensayos sin costo en un autódromo a designar por la categoría.
Es una realidad que hacer una prueba de este tipo suele requerir una inversión económica muy alta y para los pilotos regionales, esta será una gran oportunidad de dar el salto a una de las categorías más potentes del país. El talento y la regularidad en el Campeonato Nocturno de Karting 2026 serán la llave para abrir esa puerta.
El torneo estará conformado por 3 fechas en el Kartódromo del Moto Club Reginense. La primera será el 23 y 24 de enero, la segunda el 6 y 7 de febrero y la tercera el 20 y 21 de febrero donde se conocerán los dos pilotos ganadores de este premio especial.
https://toprace.com.ar/toprace/noticias/premio-especial-los-campeones-del-torneo-nocturno-de-karting-probar-aacuten-un-top-race-_9478.html
