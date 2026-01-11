Club Atlético Regina cayó por 2-1 ante Deportivo Roca en Regional Amateur.

FINAL DEL SUEÑO REGIONAL.
Por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur, Regina cayó por 2-1 ante Deportivo Roca y con un global de 3-2 en contra, el equipo se despide del torneo.
Regina jugó 10 partidos, ganó 6, empató 3 y perdió uno solo convirtiendo 27 goles.
Agradecemos a los jugadores, cuerpo técnico, colaboradores, hinchas y demás personas que han estado durante este proceso acompañando al equipo en este sueño.
Información e imagen: Club Atlético Regina.
