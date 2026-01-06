Del 8 al 18 de enero se viene uno de los acontecimientos deportivos más importantes y de nuestra provincia: la 50° edición de la Regata Internacional del río Negro. la cifra es oficial: 113 embarcaciones.
Unos 232 palistas, 430 kilómetros y 9 etapas que unen las
provincias de Neuquén y Río Negro, atravesando pueblos, historias y paisajes que es
será posible gracias al trabajo y la pasión del Club Náutico La Ribera.
En este marco nuestra Ciudad tendrá palistas en competencias
en diferentes embarcaciones , siendo algunas de ellas representantes de la
Escuela de Canotaje “La Isla”.
Villa Regina se prepara para vivir un hito en el deporte
local. Este jueves se pone en marcha la 50° Edición de la Regata Internacional
del Río Negro, una competencia que este año celebra su «aniversario de oro»
uniendo la provincia desde los Andes hasta el mar. En este marco la ciudad
tendrá palistas en competencias en diferentes embarcaciones , siendo algunas de
ellas representantes de la Escuela de Canotaje «La Isla». Lo que marcará un
precedente histórico al ser la primera institución de la ciudad en enviar una
delegación oficial a la mítica competencia.
LOS EMBAJADORES DE VILLA REGINA
La delegación reginense está integrada por cinco palistas
que llevarán los colores de la ciudad y el sello de «La Isla». El equipo
combina experiencia y pasión, distribuyéndose en las siguientes embarcaciones:
Palistas: Claudio Guillermo DOOR ANDRADA (Gral. Roca) /
Gabriela Edith TEMPERINI (Villa Regina)
Categoría: Travesía Doble Mixto C
Club: Escuela Canotaje “La Isla”
Palistas: Jorge Andres SARDOT (Villa Regina) / María Laura
DURAN (Villa Regina)
Categoría: Travesía Doble Mixto C
Club: Escuela Canotaje “La Isla”
Palistas: Gilda Beatriz OLATE (Villa Regina) / Roxana
GUTIERREZ (Neuquén)
Categoría: Travesía Doble Damas B
Club: Canotaje Plottier / Escuela Canotaje “La Isla”
Palistas: Octavio Isaac SOTO (Villa Regina) / David CRESPO
(Cervantes)
Categoría: Travesía Doble Caballero D
Club: Canotaje Cervantes
UNA EDICION DE ORO CON PROYECCION INTERNACIONAL
La regata de este 2026 cuenta con un total de 119 palistas
inscriptos. Entre la nutrida concurrencia, se destaca la presencia de
competidores extranjeros provenientes del Reino Unido, Dinamarca y España,
quienes prestigiarán las categorías Master C, Mixto Open y Damas Open.
La competencia se disputará del 8 al 18 de enero,
atravesando once localidades. Los vecinos de la ciudad podrán alentar a sus
palistas locales el sábado 10 de enero, cuando la tercera etapa finalice en la
Isla 58 de Villa Regina.
Antes del inicio de la acción en el agua, la organización ha
dispuesto una jornada de trámites obligatorios para todos los participantes:
Miércoles 7/01: Control de embarcaciones de 13:00 a 19:00
hs.
Miércoles 7/01: Reunión de delegados de 19:00 a 20:00 hs.
Jueves 8/01: Inicio de la primera etapa uniendo Plottier con
Cipolletti.
Con nueve etapas y dos días de descanso, el desafío
concluirá el domingo 18 de enero en el Paseo de los Palistas en Viedma, donde
se coronará a los ganadores de esta edición histórica.
