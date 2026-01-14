miércoles, 14 de enero de 2026

Fiesta Nacional del Malambo se realizará homenaje al Padre César Rondini.

 

Mañana jueves... Fiesta Nacional del Malambo..así se busca en Youtube...SE REALIZARÁ UN HOMENAJE AL PADRE RONDINI lo pasan en vivo.

Primario Niño Jesús Villa Regina

Publicado por en
Etiquetas: , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)