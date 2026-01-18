domingo, 18 de enero de 2026
Hoy termina la Fiesta del canotaje internacional. Últimos 47 km por la gloria, por la historia, por el canotaje.
Hoy termina la Fiesta del canotaje internacional.
Más de 430 km, 9 etapas, 11 días de competencia y un solo objetivo, llegar a Viedma.
Últimos 47 km por la gloria, por la historia, por el canotaje.
