domingo, 18 de enero de 2026

Hoy termina la Fiesta del canotaje internacional. Últimos 47 km por la gloria, por la historia, por el canotaje.


 


Más de 430 km, 9 etapas, 11 días de competencia y un solo objetivo, llegar a Viedma.
Últimos 47 km por la gloria, por la historia, por el canotaje.
