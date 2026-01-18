CLUB ATLÉTICO REGINA. Campaña de socios.

La Comisión Directiva del Club Atletico Regina invita a toda la comunidad a sumarse a la nueva campaña de socios e informa los valores para este 2026.
En el caso de las personas que abonen el año completo antes de que finalice el mes de enero, serán bonificados con dos meses gratis, por lo que pagarán solo por diez.
En el caso de las personas que cancelen el año en el mes de febrero, se les bonificará un mes, por lo que pagarán solo once meses.
Para más información comunicarse al 298 4687245 o acercarse a la Secretaría ubicada en calle Rivadavia 49.
Haciéndote socio ayudas al club con sus proyectos deportivos, instituciones y de infraestructura.
¿Por qué debería ser socio del club?
Participar activamente de una institución como socio es sinónimo de contribuir en su crecimiento, apoyar el proyecto deportivo y fomentar el sentido de pertenencia.
Hacete socio y convertite en un pilar fundamental del club, acordate siempre que un chico más en el club, es un chico menos en la calle.
