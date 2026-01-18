¡Campeones de oro! Franco y Dardo Balboa se quedaron con la Regata del Río Negro.
Emoción pura y signos de valentía han demostrado los y las palistas a lo largo de la 50° edición de la Regata Internacional del Río Negro, que finalmente quedó en mano de Franco y Dardo Balboa, que fueron los primeros en llegar a Viedma y estiraron su distancia en la general.
Luego de transitar la última etapa entre La Cantera y Viedma, con los 50 kilómetros de distancia, los hermanos Balboa llegaron solos en el sprint para recibir la ovación del público local y tumbarse en el agua luego de dejar la vida en cada etapa y registrar un tiempo de etapa de 2:48:52.4, (22:06:55.7 en la general).
Detrás de ellos y directo a fundirse en un abrazo llegó la dupla de Julián salinas y Agustín Ratto, también segundos en la general, mientras que terceros aparecieron Damián Pinta y Facundo Lucero, los representantes locales que completaron el podio de la etapa y la general. Los hermanos Fermín y Nahuel Feijoo, llegaron en cuarto lugar, misma ubicación en la general.
El batacazo, o no, lo dieron Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo, que, siendo Máster, llegaron en el quinto lugar de la prueba y de la general, dando cuenta de su vigencia. Por su parte, Cristian Esparza y Bautista Sandoval se quedaron con el título en Junior.
Adrián Vega y Karen Stoubaek se quedaron con la prueba en Dobles Mixtos, registrando un enorme tiempo y siendo protagonistas en una regata impresionante. Por su parte, Enrique Tucci y Facundo Leyes se quedaron con la general de los Travesías.
https://cronometrajeinstantaneo.com/resultados/50-regata-internacional-del-rio-negro/categorias
No hay comentarios:
Publicar un comentario