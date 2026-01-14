LOS ISLEÑOS A PURA GARRA Y CORAZÓN. Se disputó la 5ª de la Regata más importante del Continente Americano.

LOS ISLEÑOS A PURA GARRA Y CORAZÓN.
El Martes 13 entregó emociones a raudales, dónde el Municipio Choele Choel se vistió de fiesta para recibir a los protagonistas de esta quincuagesima edición de la Aventura Náutica orgullo de nuestra tierra -Río Negro-.
En la categoría principal Caballeros K2 Séniors, Damián Pinta y Facundo Lucero se quedaron con la etapa -Bocatoma/Choele Choel- con un tiempo de 01:45'17".2, segundos fueron Fermín y Nahuel Feijó con 01:45'18".3, Agustín Ratto y Julián Salinas emplearon 01:45'35".8 para completar el Podio de la etapa.
En la general cumplidas 5 etapas mandan los hermanos Franco y Dardo Balboa con un total de 10:08'52".2, los siguen Agustín Ratto y Julián Salinas, completan el Podio de la General Damián Pinta y Facundo Lucero.
Entre los Junior Cristian Esparza y Bautista Sandoval son los líderes, seguidos por Felipe Barra y Bautista Serrano.
En Master A "Los Reyes del Río Negro" Néstor Pinta y Martín Mozzicaffredo continúan acumulando diferencias (más de 19 minutos) sobre sus inmediatos perseguidores Pascual Orellana y Sergio Rodríguez, en tanto que Emanuel Carnicero y Marcos Muñoz se las compusieron hasta aquí para completar un gran podio aunque siendo asediados por José"El Pepe" Zabaleta y Miguel Gutiérrez.
En Master C Los Rodríguez Gustavo y Javier marcan el rumbo de su categoría antecediendo a Hugo Cerda y Elio Rivas, son terceros Roberto Castillo y Adrian Poggi.
El Eterno Campeón Omar "El Negro" Linares junto a Fabián González en la Categoría Master D lideran con una gran ventaja sobre Mauricio Vergauven y Atilio Vázquez.
En K2 mixto Open los hermanos Jhonatan y Lucia Penchulef en una muy buena tarea son líderes relegando a la dupla integrada por Adrián Vega y Karen Stoubaek Andersen, dónde Hugo Ortega y Victoria Damonte son terceros.
En la Categoría K2 Damas Open son líderes Josefa Molina Retamal y Ariza Gastaldo, las Timoneras María del Pilar Cava junto a Angeles Crinigan se sitúan en el segundo escalón de Podio, el que completan Valeria Cilleruelo y Natalia Lallana.
En la Categoría Travesía Doble Caballeros A, Enrique Tucci y Facundo Leyes le llevan poco más de un minuto a Jordan Coria y Elías Rodríguez, siendo terceros Manuel Labrin y Fermín Buchara.
En tanto que en Travesía Doble Caballeros B mandan Diego Mastragelo y Gonzalo Alvarez, los escoltan Andrés Ameglio y Matías Velázquez, completan el terceto de punta Andrés Carrillo y Matías Giraudo.
Comandan las acciones en Travesía Doble Caballeros C, Charles Gómez y Emilio Tucci, Matías Morón junto a Domingo Acosta son segundos en tanto que Claudio Cides y Sergio Baggio son los terceros. Lamentablemente Octavio Soto junto a David Crespo perdieron un par de valiosos minutos que los relegó a la quinta posesión.
En Travesía Doble Caballeros D, Andrés Busnadiego y Pablo Boisselier logran una importantísima brecha de más de 17 minutos sobre Gabriel Redondo y Leonardo Correo, Daniel Szumsky con Juan Manuel Fraga continúan en el tercer escalón del Podio.
Juan Cruz Penchulef acompañado por Tamara Torres Cabrera navegan en soledad rumbo a Viedma en un Travesía Doble Mixto A.
En Travesía Doble Mixto B, la dupla integrada por Ramiro Bastida/Erica Riera son los punteros, siendo Zuríe Amado y Hugo Cordova segundos, por su parte José Huenulaf navegado por Soledad Verdun completan el trío de líderes.
En tanto que en la categoría Travesía Doble Mixto C mandan Valeria Busso y Ariel Mendoza, Martín Mazzei y Victoria Sánchez están a solo dos minutos y fraccion en tanto que Silvana Berra y Ariel Aguirre marchan en la tercera posición.
La reginense y debutante Gabriela Temperini junto a su Timonel Claudio Door Andrada de Roca con buen ritmo, continúan en la séptima ubicación y, los también reginenses debutantes Laura Durán y Jorge Sardot recuperaron otra posición y son ahora novenos en su categoría.
El inoxidable Campeón Claudio Penchulef y su dama Mirtha Frantz mandan entre los Travesía Doble Mixtos D, Mirta Bucarey/Sergio Sandoval se ubican segundos en tanto que el "infaltable" Ricardo Balboa e Inés Carrasco se dan el enorme gusto de completar el Podio de su categoría.
En Travesía Doble Damas B Claudia Mejido y Cecilia Cabeza lideran la categoría, Adriana Blater y Abigail Rodríguez Claus las escoltan, siendo terceras "el dúo sensación de la regata más larga del mundo" quienes en su debut navegan entre los tres mejores botes de la categoría, Gilda Olate (Regina) y Roxana Gutiérrez (Plottier) defendiendo los colores del Club de Canotaje La Isla de Villa Regina, institución que debuta en éste 2026 marcando un verdadero ito en la historia del deporte de La Perla del Valle.
Finalmente y cerrando posiciones en la la categoría Touring Recreativa Turística ostentan la primera ubicación Rodolfo Noya/Fernando Arriaga, María Dordic Isidori/Mariana Villarreal los escoltan y "la solitaria" Josefina Mac Mullen es tercera.
Hoy miércoles será el turno de la sexta etapa entre la Estancia Ferrari y el Balneario de Conesa. Se larga a las 15:00 y la distancia del parcial es de 40 kilómetros.
