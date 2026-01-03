𝗗𝗘𝗦𝗖𝗨𝗕𝗥𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔𝗟: 𝗟𝗔 𝗦𝗜𝗟𝗨𝗘𝗧𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗢𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗗𝗘 𝗛𝗢𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢 𝗚𝗨𝗔𝗥𝗔𝗡𝗬 𝗔𝗣𝗔𝗥𝗘𝗖𝗘 𝗣𝗟𝗔𝗦𝗠𝗔𝗗𝗔 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗧𝗜𝗘𝗥𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗖𝗛𝗜𝗖𝗛𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦.
Un hecho tan inesperado como simbólico despertó asombro y emoción en el Alto Valle. En imágenes satelitales disponibles en Google Maps, puede observarse con notable claridad la silueta de una eminencia de nuestra cultura popular: Eraclio Catalín Rodríguez Cereijo, más conocido como Horacio Guarany, plasmada en la tierra de Chichinales, el portal del valle.
El hallazgo fue realizado por Rodrigo Acosta, un curioso vecino y lector de nuestro diario, de Villa Regina, quien nos advirtió la particular formación del terreno donde se distingue el rostro inconfundible del cantor popular: su perfil, su frente y su barba, rasgos que marcaron a fuego la identidad del gran Horacio Guarany .
Este descubrimiento resignifica la historia local y revive una anécdota profundamente ligada a nuestra región. Tal como el propio Guarany relató en su canción “Cosas de Blancos”, el artista, años atrás, quedó varado con su auto en Chichinales y fue auxiliado por Santini, de Villa Regina, en una escena atravesada por el vino, la solidaridad y la picardía criolla, elementos tan propios de nuestra identidad cultural .
La tierra de 𝗖𝗛𝗜𝗖𝗛𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦, una vez más, demuestra que guarda más historia de la que a simple vista se percibe. Este singular fenómeno parece darle un nuevo sentido a muchas decisiones y acontecimientos, como la elección de nuestra localidad como sede de la Fiesta Provincial del Gaucho, una celebración que honra las raíces, la música y la cultura popular argentina.
¿Casualidad? Difícil creerlo.
La historia, con sus propios designios, se manifiesta cuando menos se la espera. Y hoy, deja una marca visible e imborrable en el suelo de Chichinales, reafirmando que nada ocurre porque sí.
Un descubrimiento grandioso, de enorme valor simbólico y cultural, que formará parte del patrimonio emocional de nuestra comunidad.
Publicado en Fmpuerto Chichinales.
El popular Horacio "Pueblo" Guarany cantó en la localidad de Chichinales en un Festival Folclórico Benéfico en mayo de 2011 (año de las cenizas) en el Polideportivo Municipal de Chichinales a beneficio de la Cooperadora del Hospital de Chichinales.
Datos EL REGINENSE.
LA YAPA.
Letra del tema COSA DE BLANCOS.
Click en enlace.
