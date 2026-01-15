El sábado 24 de enero vuelven las peñas folclóricas al predio de la pileta del Club Atlético Regina.

El sábado 24 de enero vuelven las peñas folclóricas al predio de la pile del Albo con la presentación de los mejores artistas de la región.
Como siempre habrá servicio de buffet con las mejores empanadas de la zona, bebidas y mucho más.
Contamos con un amplio espacio para baile y para que disfrutes de la noche de música.
Podés comprar tu entrada anticipada a $10.000, la cual viene con una consumición de regalo al igual que la entrada en puerta que tiene un valor de $12.000.
