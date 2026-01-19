Los palistas neuquinos Dardo y Franco Balboa ganaron la 50ª edición de la Regata del Río Negro.

"LA TERCERA DE LOS BALBOA".
En una tarea brillante y memorable los hermanos Balboa, manejaron el ritmo de las acciones desde en primer momento y una vez lograda la diferencia, la administraron con solvencia para quedarse con la victoria en la mítica travesía del canotaje maratón que une la cordillera con el mar.
Tras nueve días de competencia durísima dónde el clima los tuvo a maltraer, la dupla del Club Santafesino de Neuquén logró defender su liderazgo en la última etapa, que finalizó este domingo 18 de enero de 2026 frente a una multitud en la costanera de Viedma trás un total de 407 kilómetros de competencia con un tiempo de 22:06'55".7
Franco y Dardo consolidaron su victoria con una estrategia de resistencia y control sobre sus rivales directos. A pesar de la fuerte presión ejercida por los jóvenes Julián Salinas y Agustín Ratto —quienes brillaron al ganar la exigente "etapa reina" el pasado viernes—, los neuquinos supieron administrar la ventaja obtenida en los primeros tramos entre Plottier y General Roca.
Con este título, los Balboa alcanzan su tercera corona compitiendo juntos, ratificando su estatus de leyendas vivas de la disciplina. "Esta edición 50 tenía un sabor especial. Ganarla con mi hermano es lo máximo a lo que un palista rionegrino o neuquino puede aspirar", declaró un emocionado Franco Balboa al desembarcar en el Paseo de los Palistas.
La quincuagesima edición no solo se destacó por el nivel deportivo, sino por el marco de público y la logística desplegada por el Comité Organizador de la Regata. Por primera vez en años, el recorrido total alcanzó los nueve parciales, recuperando tramos históricos que no se utilizaban desde la década del 90.
En las categorías promocionales y K2 Máster, el evento también batió récords de participación, con delegaciones internacionales provenientes de España, Francia y Sudáfrica para poder destacar en los titulares a la Regata Internacional Del Rio Negro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario