El kartódromo del Moto Club Reginense se alista para dar inicio
del Campeonato Nocturno 2026.
Con la mejor infraestructura de nuestra Patagonia Argentina que ofrece el MOTO CLUB REGINENSE y atractivos de
nivel nacional.
𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗙𝗜𝗡
𝗗𝗘
𝗦𝗘𝗠𝗔𝗡𝗔,
𝗖𝗢𝗠𝗜𝗘𝗡𝗭𝗔
𝗘𝗟
𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔𝗧𝗢
𝗡𝗢𝗖𝗧𝗨𝗥𝗡𝗢
𝟮𝟬𝟮𝟲.
El kartódromo del Moto Club Reginense se alista para dar
inicio a uno de los eventos más esperados del verano. El Campeonato Nocturno
2026.
Con la mejor infraestructura de la Patagónia y atractivos de
nivel nacional, la institución pone primera en una temporada que promete
espectáculo deportivo.
El campeonato constará de tres fechas clave que definirán a
los monarcas del verano:
• 1° Fecha: Viernes 23 y sábado 24 de enero.
• 2° Fecha: viernes 6 y sábado 7 de febrero.
• 3° Fecha – Coronación – viernes 20 y sábado 21 de febrero.
Para esta edición se utilizará la variante larga del
circuito. Los pilotos y el público disfrutarán de una visibilidad óptima
gracias a la iluminación LED integral instalada el año pasado, lo que garantiza
seguridad y un espectáculo visual de primer nivel bajo las estrellas.
Lo cual se suma a toda la infraestructura de tribunas,
parrilleras, sector de acampe, baños, buffet y mucho mas para todos los
asistentes.
La respuesta de los pilotos ha sido contundente. Hasta el
cierre de las inscripciones online, se registraron más de 80 participantes,
cifra que se incrementará con las anotaciones de último momento en el circuito.
NOVEDADES Y NUEVAS
CATEGORIAS.
La gran atracción de este 2026 es la incorporación de la
categoría Internacional. Esta divisional contará con potentes motores de 125cc
de dos tiempos y refrigeración por agua, elevando la vara de velocidad y
exigencia técnica en la pista.
Gracias a las gestiones de Facundo Aldrighetti —piloto
local, actual campeón del TRV6 y animador del certamen—, el Moto Club Reginense
entregará un premio sin precedentes. Los campeones de las categorías 125cc e
Internacional obtendrán una prueba gratuita en un auto del Top Race,
brindándoles una oportunidad única de dar el salto al automovilismo nacional.
_"Nos preparamos para vivir una de las temporadas
estivales más competitivas de los últimos años, con un parque de máquinas
imponente y un espectáculo garantizado para toda la región"_, señalaron
desde la comisión directiva del Club.
*** Prensa Moto Club Reginense.
Los campeones de las categorías 125cc e Internacional obtendrán una prueba gratuita en un auto del Top Race, brindándoles una oportunidad única de dar el salto al automovilismo nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario