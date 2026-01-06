martes, 6 de enero de 2026

En enero estará disponible el Pago Anual 2026 de los impuestos Inmobiliario y Automotor.

 


PAGO ANUAL 2026: DESCUENTOS Y CUOTAS SIN INTERÉS.

En enero estará disponible el Pago Anual 2026 de los impuestos Inmobiliario y Automotor. A mediados de mes se enviarán las boletas a quienes tengan su correo electrónico declarado.
 Quienes elijan el pago anticipado podrán acceder a descuentos de hasta el 20%, siempre que no registren deuda al 31 de diciembre de 2025.
 Consultá tu situación fiscal y verificá tu mail: agencia.rionegro.gov.ar


