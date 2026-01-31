sábado, 31 de enero de 2026

La Comisión de Fomento de Valle Azul saluda a toda la comunidad su 55° aniversario.

 


La Comisión de Fomento de Valle Azul saluda con enorme orgullo y alegría a toda la comunidad en el día de su 55° aniversario.

Hoy celebramos nuestra historia, el esfuerzo de quienes hicieron grande a este pueblo y el compromiso cotidiano de cada vecino y vecina que, con trabajo y solidaridad, siguen construyendo el presente y el futuro de Valle Azul.
Que este aniversario nos encuentre unidos, renovando la esperanza y los valores que nos identifican como comunidad.
¡Feliz 55° aniversario, Valle Azul!

Publicado por en
Etiquetas: , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)