La Comisión de Fomento de Valle Azul saluda a toda la comunidad su 55° aniversario.

La Comisión de Fomento de Valle Azul saluda con enorme orgullo y alegría a toda la comunidad en el día de su 55° aniversario.
Hoy celebramos nuestra historia, el esfuerzo de quienes hicieron grande a este pueblo y el compromiso cotidiano de cada vecino y vecina que, con trabajo y solidaridad, siguen construyendo el presente y el futuro de Valle Azul.
Que este aniversario nos encuentre unidos, renovando la esperanza y los valores que nos identifican como comunidad.
¡Feliz 55° aniversario, Valle Azul!
