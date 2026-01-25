Cayó granizo entre Huergo y Regina: productores evalúan daños en las frutas.
Un amplio sector de chacras entre Huergo, Godoy y Regina registró la caída de granizo durante la tarde noche del sábado en un fenómeno que tuvo corta duración y dispar intensidad.
Según indicaron productores, en algunos puntos la caída de granizo con un tamaño de un centímetro de diámetro se dio durante un par de minutos; en otras áreas el granizo fue acompañado por una abundante lluvia, mientras que en otros no era compacto y se desgranaba.
A raíz del fenómeno durante la mañana y la tarde de hoy, iban a comenzar a evaluar los posibles daños causados por el granizo, aunque indicaron que a partir de este lunes se podrá dimensionar con mayor precisión la afectación por la aparición de marcas en las frutas.
La caída de granizo se detecto en un sector de chacras ubicado hacia el este de Ingeniero Huergo, en el límite con General Enrique Godoy; también en la zona sudoeste de Regina y Godoy, sector conocido como la tercer zona. No se informó sobre el registro del fenómeno en otro sector del Alto Valle Este.
Productores de Ingeniero Huergo consultados por la caída de granizo en la tarde noche del sábado, indicaron que en la zona central de la colonia rural solo se registró lluvia; mientras que sí cayó granizo hacia la zona este.
Marcelo Coriolani, presidente de la Cámara de Productores Agrícolas de Huergo, precisó que el fenómeno se dios sobre el sector de chacras ubicado en inmediaciones de los Tres Puentes, en el límite entre la localidad y Godoy. Indicó que anoche no se contaba con mayor precisión sobre los daños ocasionados.
Por su parte, Mauricio Molinaro, presidente de la Cámara de Productores Agrícolas de General Enrique Godoy, Villa Regina, Chichinales y Valle Azul, precisó que el fenómeno se registró con mayor intensidad en chacras de Godoy, especialmente las ubicadas al sur en límite con Villa Regina, sector conocido como la tercer zona.
En tanto en el sector rural lindero al barrio Villa Alberdi, no hubo caída de granizo y no había registros en Chichinales.
En cuanto a los daños, indicó que el fenómeno se registró cerca de las 21 del sábado, por lo que si bien los productores hicieron una recorrida en las plantaciones, hoy se podrá hacer una primera evaluación, aunque recién a partir del lunes se podrá tener un detalle con mayor exactitud por las marcas que aparecen en los frutos.
