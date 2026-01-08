EZEQUIEL ARISTAN ASUME LA JEFATURA DE PAMI EN VILLA REGINA. MARCELA AVILA DEJA SU GESTION EN IPROSS.

EZEQUIEL ARISTAN ASUME LA JEFATURA DE PAMI EN VILLA REGINA.
La designación se oficializó este 8 de enero. El nuevo titular llega para encabezar la oficina local bajo la conducción provincial de Nicolás Eugenio Petrini, en el marco de una reestructuración de la UGL XXVII.
En una jornada de definiciones para los organismos nacionales en la región, se confirmó que Ezequiel Aristan es el nuevo titular de la agencia de PAMI en Villa Regina. La asunción, formalizada este 8 de enero de 2026, marca el inicio de una nueva etapa administrativa para la obra social de los jubilados y pensionados en la localidad.
El nombramiento de Aristan se produce en un contexto de profunda reestructuración de las unidades operativas que dependen de la UGL XXVII (Río Negro). Este proceso de renovación de autoridades en diversas delegaciones rionegrinas está siendo liderado por Nicolás Eugenio Petrini, quien recientemente asumió la dirección provincial del organismo con el mandato de agilizar la gestión y optimizar el servicio a los afiliados.
UN NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO
Ezequiel Aristan asume la conducción en reemplazo de la gestión anterior, con el desafío inmediato de coordinar las prestaciones médicas y sociales en una ciudad que demanda una atención constante y eficiente. Su designación busca alinear la operatividad de la oficina reginense con los nuevos lineamientos provinciales, centrados en la territorialidad y la resolución de trámites locales.
Fuentes del organismo indicaron que estos cambios en las jefaturas de las delegaciones de Río Negro responden a una planificación estratégica para «oxigenar» las unidades de atención y mejorar la respuesta ante las necesidades de los adultos mayores.
MARCELA AVILA DEJA SU GESTION EN IPROSS Y ASUMIRA UN NUEVO ROL EN LA RENOVACION DEL GABINETE DE WERETILNECK.
En el marco de la profunda reestructuración del equipo de Gobierno anunciada por el gobernador Alberto Weretilneck, se recibió la renuncia de la contadora Marcela Ávila a la presidencia del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS). Sin embargo, lejos de ser un alejamiento definitivo, su salida responde a una estratégica reasignación de funciones: Ávila formará parte del nuevo esquema ministerial que el mandatario rionegrino está diseñando para encarar el último tramo de su gestión.
La decisión de Weretilneck de oxigenar el Gabinete surge tras el complejo escenario electoral de octubre, donde el oficialismo quedó en tercer lugar y sin representación en el Congreso. Ante este panorama, el Gobernador ha decidido mover a sus cuadros técnicos más experimentados —como es el caso de Ávila— a nuevas áreas de decisión para fortalecer la ejecución política y administrativa de cara a un 2026 que será decisivo.
EL LEGADO EN IPROSS: UNA INSTITUCION ORDENADA
Ávila cierra su etapa en el IPROSS habiendo cumplido el objetivo de «ordenar la casa». En su balance de gestión, la funcionaria destacó la transformación institucional que permitió convertir a la obra social en un organismo más eficiente y cercano a sus 163.000 afiliados.
Bajo su mando, el instituto alcanzó hitos que servirán de base para su sucesor:
- Modernización y Digitalización: Se eliminaron más de 70 sistemas dispersos para unificar la gestión en plataformas modernas (GDE, VEM, SINTRA), logrando la despapelización total y la implementación de la firma digital obligatoria.
- Infraestructura de vanguardia: La inauguración de la Nueva Sede Central en Viedma y el Apart Hotel en Buenos Aires para derivados de alta complejidad marcaron un antes y un después en la atención al afiliado.
- Saneamiento Financiero: Solo en 2025, se transfirieron más de $3.500 millones a hospitales públicos, regularizando pagos y optimizando el gasto a través de licitaciones conjuntas de medicamentos y prótesis.
«Haber integrado este equipo de gobierno ha sido un honor», expresó Ávila en su renuncia, dejando entrever su compromiso con el proyecto político de Weretilneck. Su perfil técnico-político y la capacidad de gestión demostrada en una caja tan sensible como la del IPROSS son los motivos por los cuales el Gobernador la ha convocado para asumir nuevas responsabilidades en la estructura central del Ejecutivo.
Este movimiento de piezas busca dotar al Gabinete de mayor agilidad en un año que tendrá una fuerte impronta política, con la mirada puesta en las elecciones para la gobernación a principios de 2027. La reasignación de Ávila se suma a otros cambios que Weretilneck terminará de definir en las próximas semanas para «reacomodar el barco» y recuperar la iniciativa política en todo el territorio provincial.
