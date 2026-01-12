lunes, 12 de enero de 2026
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Regina acompañó en la Regata.
El sábado en la Tercera Etapa de la Regata Internacional del Río Negro en la llegada a nuestra Isla 58 la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Regina acompañó, una vez más.
Publicado por
EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
en
11:25
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest
Etiquetas:
Acción Comunitaria.
,
Alto Valle Este.
,
Ciudades del Alto Valle Este.
,
Isla 58.
,
Municipios rionegrinos.
,
Regata Río Negro.
,
Río Negro
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entrada antigua
Inicio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario